Накануне «судного дня»: ударят ли русские по центру Киева

Новости Украины

В успевшем уже приесться бесконечном сериале про войну на Украине внезапно забрезжил на горизонте новый многообещающий поворот.

Пока это лишь сумма ожиданий, однако, если они оправдаются, конфликт может выйти на качественно новый уровень, когда мало не покажется никому.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

При этом внешне ничего такого вроде бы не происходит. Все как всегда – военные упорно бьются за укрепрайоны под Донецком, диверсанты совершат теракты, общественность возмущается, политики переругиваются, Запад периодически подбрасывает Киеву разные смертоносные штуки, правда в строго аптекарских дозах – чтобы можно было демонстративно и больно укусить русских, но нельзя было нанести им более существенный вред, например, перейдя в масштабное наступление на одном из фронтов.

Однако если присмотреться внимательнее, мы увидим вроде бы разрозненные кусочки пазла, которые все вместе складываются в очень интересную картину. Так, на днях посольство США в Киеве призвало американских граждан срочно покинуть Украину в связи с возможным в ближайшие дни усилением российских ударов по критической инфраструктуре, органам власти и центрам принятия решений (знаю, звучит как известная присказка про волков из леса, но чур не смеяться!).

«Госдепартамент располагает информацией о том, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни. Российские удары по Украине представляют постоянную угрозу для гражданского населения и гражданской инфраструктуры. Посольство США призывает граждан США покинуть Украину сейчас, используя частные варианты наземного транспорта, если это безопасно», – говорится в сообщении дипмиссии.

Внимательные наблюдатели уже обратили внимание на то, что посольское сообщение – исключительно на английском, без украинской версии, как это обычно делается в официальных дипаккаунтах. Что значит – адресован мессидж исключительно на внутреннюю аудиторию с паспортами USA. Сами же украинцы об этом даже не узнали бы – не растрезвонь новость вездесущие журналисты.

Тем не менее, глядя на эту возню, невольно возникает стойкое ощущение дежавю. Действительно, в середине февраля мы что-то подобное уже слышали – и даже в очень похожих выражениях. Правда, сегодня несколько охлаждает пыл тот факт, что в отличие от февраля американские дипломаты всего лишь выпроваживают из Незалежной своих соотечественников, а не сидят на чемоданах сами, готовясь к эвакуации по привычному с зимы маршруту в Словакию.

Так что вполне может быть, форс-мажор о котором они уже предупреждены, будет иметь не столь масштабный характер или же они заранее заручились некими неофициальными гарантиями. Например, что Зеленского чуток попугают или продемонстрируют некие возможности, но всерьез Киеву ничего не угрожает. Впрочем, и это все пока что допущения и гадания на кофейной гуще.

Но идем дальше.

Следующая часть пазла – это внезапно оживившиеся именно накануне ожидаемых американцами и Украиной ракетных ударов по центрам принятия решений разговоры о вступлении едва ли не в завершающую стадию подготовки некоего документа о гарантиях безопасности Украине.

О скором обнародовании этого документа накануне заявили в офисе Зеленского, добавив, что все все увидят сами уже 29-30 августа. Дополнительно интригуя публику, главный Зе-администратор Ермак утверждает, что уже ознакомился с этим «очень мощным» текстом.

«Мы считаем гарантии безопасности очень важным вопросом, мы постоянно говорим об этом со всеми нашими партнерами. Сегодня это тоже было предметом обсуждения, я рад, что наши партнеры проявляют заинтересованность <…>. До конца этого месяца, я думаю, что это 29 или 30 число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с господином Расмуссеном. Над этим документом мы сейчас работаем», – цитирует Ермака РБК-Украина.

Немного напомню предысторию. Ноги у идеи декларации о гарантиях безопасности растут из еще весеннего признания Зеленского, что Украине не судьба стать членом НАТО, а раз так – «нужны новые форматы взаимодействия с западными странами и отдельные гарантии безопасности».

У Зеленского рассчитывали на клуб из пяти-семи стран-гарантов, которые станут протекторами Украины. Назывались Турция, Израиль, Германия, Британия и Польша. Тогда же в мае Ермак проговорился о создании международной консультативной группы по разработке предложений по таким гарантиям безопасности. Теперь, очевидно, пришла пора предъявить граду и миру эти наработки.

Возникает закономерный вопрос: почему именно сейчас, в момент, когда киевские ждут мощных российских ударов по себе любимым? Очевидно, мы являемся свидетелями какой-то до конца непонятной интриги, причем явно не киевского авторства.

Есть подозрения, что с этим как-то связаны и свежие угрозы Зеленского выйти из переговорного процесса с Россией в случае начала анонсированного мариупольского суда над пленными «азовцами». Со стороны эта угроза выглядит странно и нелогично, поскольку Зеленский в данном случае угрожает не делать того, чего он и так не делает. Как известно, переговоры с Россией и без того находятся на точке замерзания примерно с конца апреля. Правда, раньше «красными линиями» Зеленского были недопустимость взятия Мариуполя и уничтожения сидельцев «Азовстали».

Если же попытаться связать угрозу Зеленского с возможными ударами по центрам принятия решений и с обнародованием документа о западных гарантиях безопасности, происходящее получает определенную логику. Попробуем ее реконструировать.

Смотрите, что получается. Допустим, Россия действительно устраивает Киеву некий «судный день» – правда, без жертв, кроме чисто случайных – все кто надо уже предупрежден, эвакуирован и переведен на удаленку и меры безопасности предприняты, так что скорее всего в таком случае дело ограничится несколькими знаковыми развалинами в центре Киева, но и только.

Тем не менее, это, вкупе с мариупольским судом, относительно которого Пушилин уже заявил, что ему быть, даст Киеву легитимный повод заявить о прекращении любых переговоров с Москвой. И тут – как заправский рояль из куста – на сцене появляются шифровавшиеся в тени потенциальные «гаранты безопасности».

Иначе говоря, Киев сделает заявку а переход под уже согласованный западный зонтик безопасности, окончательная конфигурация которого пока не ясна, но совсем скоро станет ясной.

То есть, Москву поставят перед фактом. А дальше – мяч снова окажется на ее поле, и все будет зависеть от того, какой вариант ответа она изберет. Или же попытается тактически уклониться от ответа в рамках стратегии тянуть время до ноября, когда будут вскрыты карты нынешнего энергетического противостояния с Европой, а также станет понятен расклад политических сил за океаном после довыборов в США.

В любом случае, что бы ни произошло, ждать осталось совсем недолго.