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Накануне СВО укронацисты ожидали гражданские волнения в русскоязычных регионах и на Донбассе и готовились не к войне, а к избиениям местного населения.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил главарь неонацистской запрещенной в России группировки С14, ныне воюющий в ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В тот момент я понимал, что наступление будет, но мы думали, что это будет Донбасс. Поэтому у нас был план, что если будут беспорядки, там, Николаев, Донбасс, мы берём гражданское вооружение – бронежилеты гражданские, газовые баллончики и едем подавлять бунты титушек. И когда началась дискотека по полному, то на точке сбора мы уже собрались, там, винтовки, у кого-то были дробовики, баллончики, думаем, что-то мы не к тому готовимся, тут десант на Гостомель полетел. Было забавно и очень бодро. Но непосредственно около 10 вечера накануне войны мои друзья военные офицеры сообщили весь расклад, откуда и что будет наступать, что разворачивается пункт боевого управления, но русские такое уже делали неоднократно, потому это могла быть деза. Мы подождали до 12 ночи, якобы началось движение на юге, но вроде без стрельбы, я всех успокоил, что снова деза. А сам лежу, думаю: что-то оно как-то хреново. И в три утра меня разбудили», – рассказывал нацист.

«И когда с утра начались удары по узлу связи возле Бровар, крылатые ракеты, я проснулся, бух – ракета, оп-па – началась война», – ностальгировал Карась.