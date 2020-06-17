Накануне визита Додона в Москву молдавский МИД устроил антироссийский демарш

17.06.2020, Москва, Елена Острякова

Министерство иностранных дел Молдовы опубликовало скандальное заявление по поводу проведения в Приднестровье мероприятий Общественного движения «Юнармия».

В ведомстве назвали мероприятие Оперативной группы российских войск (ОГРВ) «вызывающим», при этом напомнив, что нахождение в Приднестровье российских военных «является нарушением независимости, суверенитета, территориальной целостности и нейтралитета Республики Молдова и несовместимо с нормами международного права», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действия ОГРВ тем более предосудительны, поскольку представляют собой неоднократные попытки вовлечения несовершеннолетних детей из зоны конфликта в деятельность военной направленности», – говорится в заявлении.

МИД потребовал «полного и безоговорочного вывода российских войск» и преобразования нынешней миротворческой операции на Днестре в многонациональную гражданскую миссию под международным мандатом.

Заявление было опубликовано накануне планируемого визита президента Молдовы Игоря Додона в Россию по приглашению российского лидера Владимира Путина для присутствия на Параде Победы, который состоится 24 июня. Также, в Параде Победы в Москве примет участие рота Почетного караула Национальной армии Молдовы.

Кроме того, Додон надеется обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможность предоставления Молдове российского кредита, а также льгот для молдавских экспортеров сельхозпродукции.

Очевидно, что на этом фоне заявление МИД было воспринято как откровенная провокация.

Видимо поэтому, спустя день после публикации, новость пропала с сайта. Представители МИД утверждают, что это произошло по техническим причинам, а позиция внешнеполитического ведомства остается такой же.

Молдавский политолог Виталий Андриевский, обслуживавший прошлую власть, не считает, что появление скандального заявления МИД было случайностью. По его мнению, Игорь Додон осуществляет медленный разворот с Востока на Запад.

«Он понимает, что порвать с Россией можно только тогда, когда будет уверенность, что США скажут: этот парень – наш, ему нужно помогать, его нужно поддержать. Поэтому, сохраняя внешнюю лояльность России, Додон пытается понравиться США, убедить, что с ним можно иметь дело… Он закрыл тему «войны» против НАТО в Молдове. Уже никто не бегает и не требует убрать офис НАТО из Кишинёва. Забыты обещания не допускать совместных учений молдавской армии с армиями стран НАТО. Наши военные участвовали в учениях в Украине, ездили на учения в США. Закрыта тема федерализации Молдовы. Эту идею очень хотела протолкнуть Россия, но ей были недовольны США и ЕС», – написал Андриевский на своем сайте.