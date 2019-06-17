Накануне визита Зеленского немцы сделали важное заявление по транзиту газа

17.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Германия настаивает на важности сохранения газового транзита через Украину после 2019 года, когда завершается срок действия нынешнего контракта с РФ, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сказал представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине, сообщает “Немецкая волна”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“С нашей точки зрения, продолжение роли Украины как транзитного государства является необходимостью. Мы этого требуем. Это в наших интересах и это наше требование, чтобы транзит был и в дальнейшем возможным”, – заявил Зайберт.

По его словам, Берлин активно поддерживает трехсторонние переговоры между ЕС, Украиной и Россией о продлении транзита. Спекулировать на случай “другого сценария” в Германии пока не собираются.

Зайберт допустил, что тема газопровода “Северный потока-2”, которую в Германии считают экономической, но с “политическим и геополитическим подтекстом”, будет подниматься на встрече канцлера Ангелы Меркель с президентом Владимиром Зеленским во вторник в Берлине. Эта тема постоянно поднималась и во время встреч с его предшественником Петром Порошенко, отметил он.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК “Нафтогаз Украины” и российским “Газпромом”.