Накануне встречи с Путиным Лукашенко понял, что Великая Отечественная все-таки наша война

22.06.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в траурной церемонии в память о начале Великой Отечественной войны сегодня ночью в Брестской крепости.

Там он произнес речь, в которой особо подчеркнул значение подвига советского народа.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Риторика белорусского лидера по поводу Великой Отечественной заметно менялась в течение прошедшего года. После скандального интервью казахскому информагентству «Хабар», в котором он высказался о «не нашей войне», Лукашенко эволюционировал к тезисам о том, что «Беларусь – самая пострадавшая республика». А 9 мая, когда в Минске в пику севшей на карантин Москве проводили парад, Лукашенко объявил белорусов единственными наследниками Великой Победы.

За прошедший после этого месяц на подведомственной ему территории явно наметилась тенденция к Майдану, и Лукашенко, выдержав мхатовскую паузу, засобирался на поддержкой в Москву. Видимо грядущей встречей с Путиным и объясняется его возвращение в советским корням.

«Это (подвиг Брестской крепости –ред.) был первый шаг советского народа к величайшей Победе нового времени. Здесь сражались представители более тридцати национальностей. И все они выполнили свой священный долг. Они защищали свою Родину, хотя родились за тысячи километров от Бреста», – цитирует Лукашенко его официальный сайт.

Еще одна метаморфоза Лукашенко – пусть и не назвав Украины, он осудил ее политику ревизионизма. А ведь еще недавно «Батька» упорно подчеркивал, что украинцы белорусам более правильные братья.

«К сожалению, не все граждане этих теперь уже независимых государств видят себя наследниками той героической истории. Очень жаль. У потомков изменников и предателей своя правда и своя победа, которую они сегодня намерены одержать прежде всего на идеологическом фронте.

Проигравшим и поверженным нужен реванш. Их инициативы уже стали частью государственной политики отдельных стран. Но я глубоко убежден, что народная память победит и в наши дни… Мы видим‚ как даже в тех странах, где День Победы запрещен, люди несут цветы к памятникам советским воинам и бесстрашно продолжают отмечать этот праздник», – сказал Лукашенко.

Поскольку риторика белорусского лидера изменчива, как вода, стоило бы закрепить наметившуюся метаморфозу и настоять на том, чтобы в этом году в Белоруссия наконец бы провела одновременно с Россией шествия Бессмертного полка. Напомним, весной оргкомитет по созданию общественной организации «Бессмертный полк» в Белоруссии трижды получал отказ от регистрирующего органа — главного управления юстиции Мингорисполкома.

Отметим, что в Брестской крепости Лукашенко выступал с красно-зеленой ленточкой на пиджаке, а не Георгиевской, использование которой в Белоруссии не приветствуется