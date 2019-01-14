Накануне выборов Польша отзывает посла из Украины

14.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Послом Польши на Украине вместо Яна Пекло может стать нынешний заместитель министра иностранных дел Бартош Цихоцкий, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил польский президент Анджей Дуда.

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«Президент Польши Дуда сообщил, что существует предложение назначить на должность польского посла в Украине нынешнего вице-министра иностранных дел Бартоша Цихоцкого», — сообщает «Польское радио».

Дуда также назвал причины отзыва посла Яна Пекло: «Решающими были разные причины».

«Следует помнить, что ходатайство по этому делу (увольнение посла — Ред.) подал министр иностранных дел, поэтому мое решение было ответом на обращение министра иностранных дел», — отметил он.

«Я признал доводы, на которые указал министр иностранных дел, что там нужна большая динамика в действиях, чем та, которую представляет прежний посол», — добавил польский президент.

Дуда отметил, что на Украине приближаются президентские выборы, а это означает «очень горячее время». По его словам, «Есть предложение, чтобы туда поехал Бартош Цихоцкий, который является вице-министром иностранных дел; поэтому, фактически, это усиление этого политического представительства, а также укрепление отношений с Министерством иностранных дел», — объяснил он.