Накануне выборов Порошенко развернул репрессии против неугодных иностранных журналистов

30.03.2019, Донецк, Владимир Гладков

Иностранные журналисты, работающие в ДНР, обратились к ОБСЕ, мировому сообществу и другим международным и правозащитным организациям с призывом оказания жёсткого и решительного воздействия на киевские власти с целью урегулирования поведения и недопущения актов цензуры, а также ограничения свободы СМИ в угоду политическим интересам украинского режима.

Обращение опубликовал официальный сайт ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские власти продолжают безнаказанно нарушать права человека, международное право и ущемлять свободу слова. Системную преступную деятельность в этом направлении осуществляет СБУ. Яркими примерами этого являются продолжающийся более 300 дней арест Кирилла Вышинского, обвиняемого в государственной измене, а также запреты на въезд в страну трем журналистам крупных иностранных телерадиокомпаний только за один месяц» – говорится в преамбуле.

Также в обращении осуждаются действия украинских властей по недопущению иностранных журналистов в лице Кристиана Вершютца на территорию Украины.

«7 марта 2019 года Кристиану Вершютцу, журналисту австрийской телерадиокомпании ORF, был запрещен въезд на Украину сроком на один год. Служба безопасности Украины сначала обосновала этот запрет тем, что Кристиан Вершютц якобы незаконно проник в Крым и вел антиукраинскую пропаганду, а затем сослались на необходимость обеспечения безопасности журналиста.

Австрийский журналист Кристиан Вершютц длительное время работал на территории Донецкой Народной Республики, освещая конфликт в Донбассе с самого его начала. Мы попросили Кристина Вершютца прокомментировать данный инцидент по скайп-конференции. К сожалению, он ответил отказом. Скорее всего, это было сделано из опасения возможного преследования украинскими властями, недовольными его позицией по вопросу конфликта в Донбассе.

При этом в ранее опубликованных интервью Кристиан Вершютц заявлял, что власти Украины препятствуют его журналистской деятельности, нарушая его свободу слова, о чем осведомлены страны ЕС и США, которые почему-то не заинтересованы в защите журналиста. Кроме того, он сообщил, что в его адрес были угрозы со стороны украинских националистов, и он боится за свою жизнь», – написали журналисты.

Также в обращении акцентируется внимание и на других случаях репрессий.

«Через неделю, 14 марта, украинские пограничники не пустили в страну россиянина, аккредитованного в качестве корреспондента для освещения выборов президента от канадской телекомпании. Отказ связан с тем, что ранее журналист посещал Крым. Фамилию журналиста и название компании, на которую он работает, украинские власти не сообщили.

Затем, еще через неделю, в ночь с 24 на 25 марта, в Украину не пропустили итальянского журналиста государственного телевидения RAI Марка Иннаро. Журналист был аккредитован МИД Украины. После четырех часов задержания он был отправлен обратно в аэропорт Минска, откуда прилетел. Целью его визита на Украину было освещение выборов президента и проведение интервью с представителями политических и религиозных кругов Украины. Журналисту было отказано во въезде на Украину из-за того, что он якобы представляет угрозу национальной безопасности страны. Мы считаем, что Иннаро могли не пустить на Украину из-за того, что он проживает в Москве» – сказано в тексте.

«Данные вопиющие нарушения, запреты на въезд в страну журналистам крупнейших иностранных телерадиокомпаний, как и любому другому журналисту, наносят огромный вред свободе СМИ и соблюдению международных соглашений в сфере журналистской деятельности» – резюмируется в обращении.