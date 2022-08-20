Наказание за Крым должна понести Западная Украина, – Марков

20.08.2022  12:03 (Мск), Севастополь
Анатолий Лапин.  
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Галичина, Дзен, Крым, Россия, Украина
Новости Украины

Российская армия в ответ на ставшие систематическими атаки на Крым должна нанести мощные удары по Западной Украине. Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Маркова, «центры принятия решений» по Украине находятся в Лондоне и Вашингтоне, поэтому бить по ним напрямую РФ не будет. Но полностью остановить военную логистику на Украине вполне по силам ВС РФ.

Российская армия в ответ на ставшие систематическими атаки на Крым должна нанести мощные удары...

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«Я думаю, что будут они (ВСУ) сейчас продолжать наносить удары, особенно перед 24-м августа. Насколько я понимаю, они готовят какую-то провокацию на 24-е августа. А отвечать мы должны не символическими ударами, а более жесткими действиями.

Я, например, считаю, что нужно разбить инфраструктуру на западе Украины, полностью. Чтобы они там не могли не только оружие поставлять, чтобы они из Львова в Тернополь на плотах перебирались.

И вообще, я считаю, что главные, кто должен понести кару, – это жители западной Украины, которые виноваты в чудовищных преступлениях в большей степени.

И, если мы говорим о центрах принятия решений, то четко сказал Сергей Шойгу на форуме «Армия-2022» о том, что центры принятия решений – Вашингтон и Лондон. Именно там, в генштабах планируются и ведут прямое управление основными группировками украинской армии. Поэтому, туда же мы не можем нанести удар? Хотя должны подумать, какой ущерб мы можем нанести реально», – заявил Марков.

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