Наказание за Крым должна понести Западная Украина, – Марков

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Новости Украины

Российская армия в ответ на ставшие систематическими атаки на Крым должна нанести мощные удары по Западной Украине. Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Маркова, «центры принятия решений» по Украине находятся в Лондоне и Вашингтоне, поэтому бить по ним напрямую РФ не будет. Но полностью остановить военную логистику на Украине вполне по силам ВС РФ.

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«Я думаю, что будут они (ВСУ) сейчас продолжать наносить удары, особенно перед 24-м августа. Насколько я понимаю, они готовят какую-то провокацию на 24-е августа. А отвечать мы должны не символическими ударами, а более жесткими действиями. Я, например, считаю, что нужно разбить инфраструктуру на западе Украины, полностью. Чтобы они там не могли не только оружие поставлять, чтобы они из Львова в Тернополь на плотах перебирались. И вообще, я считаю, что главные, кто должен понести кару, – это жители западной Украины, которые виноваты в чудовищных преступлениях в большей степени. И, если мы говорим о центрах принятия решений, то четко сказал Сергей Шойгу на форуме «Армия-2022» о том, что центры принятия решений – Вашингтон и Лондон. Именно там, в генштабах планируются и ведут прямое управление основными группировками украинской армии. Поэтому, туда же мы не можем нанести удар? Хотя должны подумать, какой ущерб мы можем нанести реально», – заявил Марков.