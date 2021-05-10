«Наказать хорошим штрафом»: Симферопольская фирма на упаковке указывает «Крым – Украина»

10.05.2021, Симфероополь, Виктор Орлов

Крымский производитель колбас «Скворцово» отпускает в продажу свою продукцию на полуострове в упаковке с использованием украинского языка, где принадлежность Крыма указана как «Украина».

Продукцию «Сворцово» с такими этикетками, в частности, реализуют в фирменных магазинах в Севастополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Экс-боевик нацбата «Айдар» и бывший депутат украинского парламента Иван Макар полагает, что фирма «Скворцово» рассчитывает на возвращение Крыма в состав Украины. «Спрогнозировать дату возвращения Крыма невозможно, а на Украине законодательство относительно маркировки продукции довольно строгое», – написал он в фейсбуке.

Вне зависимости от того, имеется ли в действиях крымского производителя политический подтекст, или желание экономить, используя старые запасы этикеток, «Скворцово» должно быть оштрафовано, считает политолог Денис Денисов.

«Это неприятная история. Думаю, что это не правило, а, скорее, уже исключение. Но это подтверждает некоторые домыслы, что далеко не все свыклись с фактом того, что Крым стал территорией РФ.

За подобные сюжеты необходимо образцово-показательно наказать хорошим штрафом. И должно быть общественное возмущение, чтобы подобные деятели, которые «не досмотрели», или, наоборот, целенаправленно это делали, больше не могли себе позволить подобных оплошностей», – заявил Денисов.