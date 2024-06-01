«Наказывали за каждое русское слово»: харьковский нацист рассказал, как его украинизировали

Вадим Москаленко.  
01.06.2024 13:49
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Русофобия, Украина


На протяжении многих лет из украинских подростков делали отъявленных наци. Об этом в эфире интернет-канала «Islnd TV» заявил харьковский нацист, военнослужащий ВСУ Данил Яковлев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы всю жизнь по-русски говорили, даже в школе, после уроков. Мы не общались на украинском почти никогда. Но в организации [националистов] у нас были такие правила, что на собраниях, тренировках, официальных мероприятиях, все говорили на украинском. И если кто-то говорил хоть слово по-русски, то за это карали.

Конечно, не били. Хотя, может, и такое было. Кто-то сказал слово «колодец» вместо «крыныци» на тренировке, и нас заставляли за это очень много отжиматься. Потому что только украинский язык на тренировках», – вспоминает нацист.

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На протяжении многих лет из украинских подростков делали отъявленных наци. Об этом в эфире...



 

«И все тренировки были на грани того, что ты не должен жалеть сил, и к сопернику должен относиться как к врагу. Нам было по 16 лет, у нас был очень сильный ножевой бой, нам отбивали пальцы палками, всё тело было в синяках.

Нас заставляли биться из последних сил, общаться на украинском языке, читать книжки по истории Украины. Заставляли отжиматься со словами: «Один, два, три, четыре. Я патриот, люблю Украину». И ты так до упора, пока не упадёшь и не сможешь встать – только так ты докажешь, что любишь Украину. А тебя ещё могут в бочину ударить, и ты думаешь: «Какая Украина, какой патриотизм, так тяжело». В этом вся суть, что тебя в такие моменты воспитывают быть лучше», – добавил Яковлев.

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