Наказывать ли Киркорова за «голую вечеринку»? У попсовика нашлись неожиданные защитники

Елена Острякова.  
23.12.2023 22:03
  (Мск) , Москва
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Дзен, Культура, Общество, Россия


Скандалы вокруг «голой вечеринке» в московском в клубе «Мутабор», куда собрались звезды местной богемы, не утихает.

Роскомнадзор подтвердил, что нашел на мероприятии «пропаганду ЛГБТ». Чиновники уже начали удалять из интернета некоторые снимки.

Скандалы вокруг «голой вечеринке» в московском в клубе «Мутабор», куда собрались звезды местной богемы,...

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«Почему-то в таких случаях наш закон действует очень щепетильно. Долго выясняют: голые жопы в кадре – это уже пропаганда или ещё не очень? Не будет ли нарушена презумпция невиновности, если в кадре была только половина чьей-то жопы? Такая юридическая беспомощность вызывает лютую безнаказанность и возможность провоцировать на грани дозволенного», – возмущается в своем тг-канале публицист Сергей Мардан.

Если чиновники медлят, то общественники  проявляют завидную оперативность. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин уже предложил лишить Филиппа Киркорова, участвовавшего в «голой вечеринке»,  звания народного артиста России.

«А зачем? Вот что изменится от того, что у Киркорова отберут звание, кроме того, что мы станем невольными участниками нелепой пародии на порицаемый многими 37-й год? Мы же в правовом государстве живем, не так ли?» – заступилась за попсовика журналистка-охранительница Юлия Витязева.

«А Филипп Бедросович разве осужден судом за совершение тяжкого уголовного преступления? Если нет, то иных правовых оснований законом не предусмотрено», – прокомментировал смелую инициативу блогер и общественный деятель Вадим Манукян

Крымский общественник Сергей Веселовский предлагает заменить номера Киркорова и других опозорившихся участников уже записанного новогоднего «Голубого огонька» на фрагменты из выпусков «огоньков» прошлых лет с участием советских артистов.

Публицист Дмитрий Ольшанский «категорически не поддерживает моральную панику» по поводу «голой вечеринки».

«Нельзя всех сделать принудительно хорошими, отменно воспитанными, с отличным вкусом. Такие попытки ведут в совок. Потом такой совок всегда рушится, поскольку реальная жизнь всегда разнообразнее и сложнее, чем любой навязанный идеал. И в ней – в этой реальной жизни – обязательно должно быть что-нибудь, что вам ну совсем не нравится, что вам противно, но вы это терпите. У современной России достаточно настоящих, страшных врагов. Так что давайте будем немного умнее – и не будем гоняться за теми, кто вооружен одним носком», – написал Ольшанский.

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