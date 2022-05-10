Нахлебническая культурка оскверняет День Победы и унижает Великую Страну

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Празднование 9 мая в этом году не обошлось без очередного скандала. Опять отличился «Первый канал», возглавляемый Константином Эрнстом.

Во время трансляции праздничного концерта в какой-то момент на экране вместо молодых советских девушки и парня, которых разлучает война, появилась фотография «сладкой парочки» – американских убийц-налётчиков Бонни и Клайда, шуровавших во время Великой депрессии.

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За свою преступную «карьеру» отморозки ограбили 12 банков, множество магазинчиков, заправок, аптек и парикмахерских, убили девять полицейских и несколько гражданских лиц, имевших несчастье встретиться им на пути.

23 мая 1934 года Бонни и Клайд были застрелены при попытке задержания отрядом техасских рейнджеров и полицейских Луизианы.

В американской массовой культуре бандитская парочка стала культовой, получив отражение во многих фильмах и бульварной литературе. Как это часто водится, у медийно раскрученных персон, коими являются Бонни и Клайд, нашлись свои подражатели и последователи.

Лично мне плевать, какие реальные или вымышленные персоны являются культовыми в Америке и её сателлитах. Нам-то это всё за что, да ещё и в День Победы?

Сталкиваясь с подобными случаями, постоянно задаёшься сакраментальным вопросом: это сделал враг или дурак? Уж больно часто в наши святые праздники чиновнички и деятели культурки различного ранга подходят спустя рукава к социально значимым мероприятиям, назначая недоразвитых маляров в оформители – и никак не контролируя результат их прохладного «творчества».

В результате имеем что имеем: выходят люди с цветами и праздничным настроением на улицу, а там их ждут огромные поздравительные баннеры с танками «тигр», солдатами вермахта или казаками-коллаборационистами из дивизии Паннвица.

Видеть такие вот «поздравления» и не знавшему войну человеку предельно тошно, как в душу получить плевок в святой праздник. А ветеранам войны и труда – каково видеть подобную «благодарность»?

При таком подходе, ущерб для властей прямой: безнаказанность организаторов и неизжитая криворукость исполнителей заставляют людей подозревать начальство в казёнщине и неискренности, когда слово, сказанное с трибуны, расходится с делом. Годами.

И если бы подобный косяк был первым и единственным в телевизионной артели бессменного Эрнста – так нет – гнусь прёт косяком, пора счётчик ставить.

Небрежность и безответственность редакторов «Первого канала» заходит за любые рамки, после которых давно требуется делать суровые оргвыводы.

Оскандалившееся руководство «Первого канала» отморозилось и никак не комментирует инцидент. И, судя по всему, политика страуса, когда творческие рукожопы прячут головы от проблем в песок, давно стали фирменной манерой поведения – авось само как-нибудь рассосётся – раньше ведь получалось…

Судя по реакции украинских СМИ, мимо которых не прошёл фак-ап телевизионной артели Эрнста, руководство телеканала следует наградить какой-нибудь медалькой имени Бандеры за подписью Зеленского – уж так порадовали рукожопы «Первого» «свидомый» агитпроп.

«На концерте ко Дню победы путинские идиоты на экране разместили фотографию американских грабителей Бонни и Клайда. Трансляция концерта шла на федеральном канале. Снимок появился в кадре во время песни «Если б не было войны» в исполнении Зары. По замыслу, фотографии должны были показывать пары, которые разлучила война», – отмечается в сообщении ИА УНИАН.

В общем, телепомои «Первого» нашли свою целевую аудиторию. За счёт государства и налогоплательщиков.

Впрочем, фотка Бонни и Клайда – не единственный гнилой «сюрприз», приготовленный творческим коллективом «Первого» телезрителям. Тошноту вызвало концертное исполнение военных песен большинством исполнительниц, которых в народе не иначе как малолетними ссыкухами и не называют.

Откуда взялась эта мода – исполнять военные песни в пошлой и разухабистой манере, подаваемой зрителям под соусом «современной аранжировки»?

Вы попробуйте исполнить военные песни с душой, в оригинале, как их пели Шульженко, Бернес, на нерве Владимира Высоцкого… Не можете? Вот и не беритесь – никого не интересуют ваши бездарные интерпретации. Оставьте свои трели для целевой аудитории, если такая имеется: песни ко Дню Победы – это не ваше. Для их исполнения нужны талант и жизненный опыт -побогаче и поглубже клубных переживаний вечной школоты.

Если брать шире, то предпраздничный репертуарчик, подобранный российскими телевизионными начальниками, как-то уж слишком сильно не соответствует текущему моменту.

ВГТРК решило «порадовать» зрителей откровенно конъюнктурной дрянью Глеба Панфилова по рассказу стукача, графомана и любителя бандеровцев Солженицына «Один день из жизни Ивана Денисовича», да ещё и «творчески переработанного» до запредельной хтони.

Телеканал «Золотая коллекция Мосфильма» (из платной подписки) решил не отличаться от коллег по цеху, выкатив в преддверии 9 мая паскудные сериальные поделки «Штрафбат» и «Ликвидация», а также «шедевр на все времена», известный под названием «Сволочи».

Хуже всего, что этими помоями щедро разбавили классику советского военного кино, вроде «Они сражались за Родину», «А зори здесь тихие…», «В бой идут одни старики». В одном ряду это смотрится дико и оскорбительно.

И если о «Штрафбате» и «Сволочи» говорить излишне, как о полностью лживых и скандальных киноподелках из событий параллельной реальности, то о «Ликвидации» следует сказать особо.

Гражданин Урсуляк, в привлекательной обёртке «одесского народного юмора», поднёс общественности редкий по вонючести кусок дерьма, который далеко не все разглядели.

Как-то раз, когда сериал «Ликвидация» только-только был показан по ТВ, довелось по случаю услышать мнение двух старых советских оперов, один из которых воевал в отряде «Кобальт» спецназа МВД СССР в Афганистане, мальчишками начавшие ловить бандитов сразу после освобождения Крыма от фашистов.

Так вот, старые опера тихо кляли Урсуляка, его сценаристов и персонажей, с большой помпой обдавших заслуженных людей и их дело жёлто-коричневой субстанцией, последними словами. За то, что главный герой фильма шёл на договорняк с ворами, которые в войну били ножом в спину и обворовывали народ, отдавший последнее фронту. За идейного фашиста в рядах СМЕРШ, чего никогда не было, и быть не могло. За «прекрасную» задумку с показательным захватом Одессы ворьём и предателями, которая могла прийти в голову только хорошенько обдолбанному ацетоном токсикоману.

Но тут больше вопросов к деятельности главы Мосфильма Карена Шахназарова, постоянно убеждающего общественность, будто его фирма выпекает хорошие и правильные фильмы для народа, как горячие пирожки.

На деле, кроме давнего и мутного фильма «Белый «тигр» самого Шахназарова, а также потока регулярно выходящих на ТВ унылых сериалов для домохозяек, на ум ничего не приходит, а сам творец, похоже, прочно окопался на ток-шоу Владимира Соловьёва, чтобы призывать замириться с Украиной и облизывать деятельность иудушки Горбачёва.

Вывод из всего этого безобразия вытекает не очень обнадёживающий. Воюющая с нацизмом на Украине Действующая армия и всецело поддерживающая её тяжёлый ратный труд страна остро нуждаются в смене творческого курса и кадрового состава, которые – в полной мере отвечали бы общественным ожиданиям. Но этого не происходит. Творцы живут в собственной реальности и сумеречном сознании, позволяющем бесконечно лить помои с телеэкранов на ни в чём не повинных зрителей за государственный счёт.

Все эти «творческие» подлянки требуют немедленного вмешательства, отстранения рукожопов с отбыванием повинности мытьём сортиров. Остаётся надеяться, что справедливость восторжествует, и развращённых «святыми девяностыми» деятелей искусств смоет в унитаз новое поколение актёров, сценаристов, режиссёров, прошедших войну, подобно тем, кто принёс расцвет во все сферы жизни послевоенного СССР.