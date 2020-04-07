«Находимся в фазе экспоненциального роста» – ученый пугает РФ разрастанием эпидемии

07.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Россия пока не вышла на пиковые значения распространения в стране коронавирусной инфекции нового типа.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал молекулярный биолог, завлабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.

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Издание поинтересовалось, можно ли прогнозировать, когда Россия выйдет на пик заболевания.

«До пика-то мы, похоже, еще далеко не дошли. Если вы посмотрите чисто математически на кривую каждодневного прибавления числа инфицированных в России и особенно в Москве, то увидите, что мы находимся в фазе роста. Более того – в фазе экспоненциального роста. И пока мы его имеем, ничего не можем прогнозировать. Мы сейчас – в том периоде, когда коридор прогнозов очень широкий. И именно в этот период надо строго соблюдать карантинные меры и меры по дистанцированию друг от друга», – сказал ученый.

В то же время, как сообщал «ПолитНавигатор», известные западные ученые и медики призвали человечество не сходить с ума из-за коронавируса.