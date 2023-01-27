Находящийся в розыске «знаток» готов скинуться на убийство Путина

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Любой человек в окружении президента РФ Владимира Путина и не пытающийся его убить якобы является преступником.

Об этом в интервью ютуб-каналу киевского телешарлатана и антироссийского пропагандиста Дмитрия Гордона заявил бывший участник телепередачи «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока это существо, именующее себя президентом России, живо, никаких переговоров с этой страной быть не может. Он должен исчезнуть, прекратить свое существование, его не должно быть в природе больше. Человек, который находится рядом с ним и имеет в руках колющие, режущие, отравляющее что-либо и не воспользовавшийся этим, я считаю, является преступником, потому что не уничтожил это существо. Он должен прекратить жить, потому что это враг всего нормального и цивилизованного», – считает Аскеров.

Он готов перечислить деньги потенциальному убийце российского президента.

«Я не понимаю. Штауффенберг пытался убить Гитлера, у него не получилось, но он сейчас считается чуть ли не героем. Почему человек, который хочет убить Путина, не может стать героем. Да, это цена вопроса. Я за то, чтобы кто-то его решил. Если надо скинуться, скажите, кому и куда», – отметил экс-знаток.

Ранее он призывал убить как можно больше русских.

В апреле прошлого года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Аскерова по статье «Реабилитация нацизма». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до пяти лет.

СК установил, что «знаток» опубликовал в американской соцсети сведения, которые оскорбляют и порочат память великого русского полководца, маршала Победы Георгия Жукова. В частности, Аскеров назвал Георгия Жукова «убийцей в погонах», «мародёром» и «воришкой». Кроме того, в записи в соцсети знаток оскорбил Государственный исторический музей, назвав его «псевдоисторическим».

Узнав о возбуждении против него уголовного дела, Аскеров бежал из страны в Азербайджан. МВД России объявило его в розыск, Басманный районный суд Москвы – арестовал заочно.