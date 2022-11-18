Находящийся в розыске «знаток» призвал «убивать-убивать-убивать» русских солдат

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Новости Украины

Украинская армия должна убить как можно больше российских солдат.

Об этом в интервью украинскому ютуб-каналу Freeдом заявил бывший участник телепередачи «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня нет никакой эмпатии к этим людям, которые отправляются на фронт в Украину. Для меня каждый российский солдат, с оружием в руках преступивший российско-украинскую границу – это враг. Относиться к нему надо как к солдату Вермахта в 1941 году. У этих людей нет ни матерей, ни отцов, ни детей, ни жен, потому что они взяли оружие и пришли в Украину убивать. Единственное возможное отношение к ним – это убивать их. Убивать, убивать, убивать российских солдат, заваливать «грузом 200» Россию ровно для того, чтобы они наконец поняли, куда они пришли, получили по щам, взвыли и повернули оружие на Кремль. Вся надежда на украинскую армию. Она должна сделать все, чтобы вся Россия хотела повесить Путина. Единственно правильное решение – уничтожать их всех. Уничтожать безжалостно российских солдат. Каждый российский солдат должен превратиться в «груз 200» и исчезнуть. Потому что они враги», – сказал Аскеров.

В апреле этого года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Аскерова по статье «Реабилитация нацизма». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до пяти лет. СК установил, что «знаток» опубликовал в американской соцсети сведения, которые оскорбляют и порочат память великого русского полководца, маршала Победы Георгия Жукова. В частности, Аскеров назвал Георгия Жукова «убийцей в погонах», «мародёром» и «воришкой». Также в записи в соцсети знаток оскорбил Государственный исторический музей (ГИМ), назвав его «псевдоисторическим».

Узнав о возбуждении против него уголовного дела, Аскеров бежал из страны в Азербайджан. МВД России объявило его в розыск, Басманный районный суд Москвы – арестовал заочно.