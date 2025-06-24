Украина могла бы производить миллионы дронов ежегодно, если страны западного блока увеличат финансирование.

Об этом на саммите НАТО в Гааге заявил нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш потенциал оборонного производства превысил 35 миллиардов долларов США. Это включает в себя почти тысячи видов продукции, от артиллерии и традиционных боевых машин до современных беспилотных летательных аппаратов всех типов и ракет.

Но примерно 40-ка процентам из этого потенциала не хватает надлежащего финансирования, вот в чем проблема.

Например, мы можем производить более 8 миллионов беспилотных летательных аппаратов различных типов каждый год, но финансирование позволяет производить гораздо меньше.

В то же время Россия использует не только свои нефтяные доходы на оборону, но и ресурсы таких режимов, как Северная Корея и Иран, а также коррумпированные связи России в других странах», – вещал Зеленский.