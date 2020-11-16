16.11.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Армения, Выборы, Молдова, Политика, Россия
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Накликав беду на Пашиняна, Навальный взялся за Санду


Скандально известный российский блогер Алексей Навальный поздравил Майу Санду с победой на выборах президента Молдова.

Об этом Навальный, находящийся сейчас в Германии, написал в Twitter, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поздравляю Майу Санду с победой, а всю Республику Молдову с первой женщиной-президентом. У Молдавии всё есть для благополучного развития. Не хватало только президента, который будет бороться с коррупцией. Теперь и она есть», – написал блогер.

В свою очередь политический обозреватель Владимир Корнилов обратил внимание, что ранее Навальный написал похожее поздравление после победы в Армении на парламентских выборах партии нынешнего премьера Никола Пашиняна.


«После такого поздравления молдаванам следует напрячься. Могут спросить у армян, чем это обычно заканчивается», – написал Корнилов в своем блоге.

Напомним, что при Пашиняне армяне потерпели тяжелое военное поражение в Нагорном Карабахе, после чего Армению охватили массовые протесты

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