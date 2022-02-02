«Наклонить Зеленского», – Волга рассказал о тайной миссии Эрдогана

Предстоящий визит в Киев президента Турции Реджепа Эрдогана может сопровождаться тайной миссией по линии НАТО.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил основатель украинской партии «Союз левых сил» Василий Волга.

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«El País опубликовал полный ответ американцев, НАТОвцев России. Если вчитаться в этот текст внимательно, то тогда из этого ответа мы увидим, что американцы ищут способ удовлетворить требования России, особенно по Украине, но таким образом, дабы не потерять своё собственное лицо перед своими избирателями.

В американском (не в НАТОвском) ответе не поднимается вопрос Крыма, вообще. Говорится о том, что, во-первых, они не могут убрать НАТОвские базы оттуда, где они находятся, но они дают гарантии неразмещения на этих территориях ударных ракетных систем. Это то, что беспокоило Россию.

Во-вторых, на Украине не будут размещаться ни ударные системы, ни войска НАТО. Кроме того, НАТО берёт на себя обязанности и гарантии того, что Украина выполнит Минские соглашения. То есть, НАТО берёт на себя обязанности наклонить Зеленского и Верховную раду Украины проголосовать изменения в Конституцию, автономный статус Донбасса и так далее.

Визит Эрдогана можно рассматривать в этом контексте. Мне кажется, именно в контексте подготовки Украины к тому, что она должна готовиться принимать на себя нейтральный статус и выполнять Минские соглашения, Эрдоган может быть использован. Это моё предположение.

Эрдогана можно использовать как переговорщика, в качестве инструмента дополнительного давления. Мне кажется, что сегодня не могут быть подняты другие вопросы, кроме вопросов урегулирования по линии Россия-НАТО», – сказал Василий Волга.