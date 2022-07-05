Наконец-то: дворец российских императоров в Ливадии ждёт глобальная реконструкция

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Бывшая южная резиденция российских императоров – Ливадийский дворец, вместе с прилегающим парком находящаяся в весьма затрапезном виде еще с украинских времен, пройдут глобальную реконструкцию. Ее проект одобрила Главгосэкспертиза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Реконструкцию здания Ливадийского дворца и парка анонсировала ещепредыдущий министр культуры Крыма Арина Новосельская (сейчас находится по арестом по подозрению в финансовых махинациях при строительстве кукольного театра в Симферополе).

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«Сейчас в планах в самом ближайшем будущем полная реставрация Ливадийского дворца: свитского корпуса и корпуса барона Фредерикса. То есть все, что есть в Ливадийском дворце, и реконструкция парка. Это огромная территория, парк нужно оздоровить, его нужно сделать красивым, доступным», – убеждала Новосельская в апреле прошлого года.

Детали реконструкции экс-министр не раскрывала, но благодаря Главгосэкспертизе они стали известны. Под ремонт и восстановление, помимо Белого дворца, попадают дворец Фредрикса и Свитский корпус, которые включили в дворцовый комплекс уже в российскую юрисдикцию. Ранее они являлись корпусами санатория «Ливадия», который в 2017 году за полмиллиарда рублей купил российский бизнесмен Константин Малофеев. Вместе с современными корпусами в собственность бизнесмена перешли несколько исторических зданий, включая бывшую прачечную и свитский дом.

Санаторий не работает, а в скором времени его ждет соседство с большой стройкой. В императорском дворце предстоит реставрировать цоколь и поверхности стен и фасадов из природного камня, а также элементов декора – сандриков, наличников, карнизов, колонн, полуколонн.

Предусмотрен ремонт и реставрация несущих конструкций балконов южного фасада – того что в 2010 году грозил отойти от основного здания из-за оползня, вызванного масштабным строительством выше дворца. В проект также вошло воссоздание террас восточного фасада.

Во дворце Фредрикса избавятся от перегородок, возведенных во время работы санатория, отреставрируют стены, потолки, лестницы и восстановят историческое напольное покрытие.

дворец Фредерикса

В трехэтажном здании Свитского (пажеского) корпуса замене подлежат кровля, водосточные трубы и желоба, слуховые окна. Запланирована реставрация дымников и печных труб. Внутри здания переберут кладку несущих стен, вернут на место исторические проемы и напольное покрытие.

После реставрации, которая займет 3 года, в зданиях Свитского корпуса и Дворца Фредерикса откроются гостиницы.

К этому времени планируется закончить полную реконструкцию Ливадийского парка. Работы будут проводиться на площади более 30 гектаров, где предстоит восстановить дорожки, тропинки, подпорные стены и противооползневые сооружения.

Сумма государственных вложений в дворцово-парковый комплекс не уточняется. В 2010 году только на противооползневые работы в Ливадийском дворце требовалось 23 миллиона гривен, или 83 миллиона рублей по курсу. Из-за активного строительства выше по склону сползающий грунт нарушил систему водоотведения на территории дворца и парка, корневую систему деревьев, дорожки. Одна из беседок итальянского архитектора Манигетти оказалась в провале, а юго-восточная часть дворца фактически отделилась. На глобальную реставрацию, которую дворец не проходил за всю свою 110-летнюю историю, тогда требовалось 30 миллионов гривен, или 90 миллионов рублей.

Несколько лет в Ливадийском парке занимаются восстановлением розового сада, который украшал поляны дворца и перголы спуска к морю. В настоящее время высажено 8 тысяч розовых кустов.