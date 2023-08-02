«Наконец-то! Наступило признание»: известный военкор доволен уголовным делом от СБУ.

Игорь Шкапа.  
02.08.2023 15:57
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, СБУ, Украина


На Украине выдвинули подозрение российскому военкору Андрею Руденко по нескольким статьям УК.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба СБУ.


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«Служба безопасности собрала доказательную базу на пропагандиста подсанкционных телеканалов «Россия-1» и «Россия-24», коллаборанта Андрея Руденко, публично оправдывающего вооруженную агрессию России. Фигурант входит в так называемый пул журналистов Путина и регулярно восхваляет захватническую политику кремля.

С начала полномасштабного вторжения России Руденко выполняет задачи Москвы как «военкор» центральных телеканалов России во временно оккупированных районах Донецкой области. Там он готовит сюжеты и производит «прямые включения», в которых пытается дискредитировать украинских защитников, а также подает искаженную информацию о ситуации на восточном фронте», – негодует СБУ.

Там возмущены, что в своем паблике с «общей аудиторией более 300 тыс. пользователей» он призывал к скорейшему включению бывших территорий Украины в состав России.

«По данным следствия, Руденко еще в 2014 году, проживая в Донецке, одним из первых поддержал оккупацию города. Тогда он активно выражал собственные прокремлевские взгляды во время уличных акций и перед камерами России», говорится в сообщении.

При этом заказанные украинскими следователями экспертизы ожидаемо «подтвердили факты подрывной деятельности фигуранта» в пользу России.

Военкору предъявлено обвинение по целому «букету» статьей Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

– ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

– ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

«Поскольку злоумышленник находится в России и на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности», – резюмировал в СБУ.

Сам Руденко доволен подозрением от СБУ.

«Спасибо большое! Наконец-то! Десять лет поддерживаю и только наступило признание. Работаем дальше и больше!», – написал он в своем тг-канале.

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