«Наконец-то! Наступило признание»: известный военкор доволен уголовным делом от СБУ.
На Украине выдвинули подозрение российскому военкору Андрею Руденко по нескольким статьям УК.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба СБУ.
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«Служба безопасности собрала доказательную базу на пропагандиста подсанкционных телеканалов «Россия-1» и «Россия-24», коллаборанта Андрея Руденко, публично оправдывающего вооруженную агрессию России. Фигурант входит в так называемый пул журналистов Путина и регулярно восхваляет захватническую политику кремля.
С начала полномасштабного вторжения России Руденко выполняет задачи Москвы как «военкор» центральных телеканалов России во временно оккупированных районах Донецкой области. Там он готовит сюжеты и производит «прямые включения», в которых пытается дискредитировать украинских защитников, а также подает искаженную информацию о ситуации на восточном фронте», – негодует СБУ.
Там возмущены, что в своем паблике с «общей аудиторией более 300 тыс. пользователей» он призывал к скорейшему включению бывших территорий Украины в состав России.
«По данным следствия, Руденко еще в 2014 году, проживая в Донецке, одним из первых поддержал оккупацию города. Тогда он активно выражал собственные прокремлевские взгляды во время уличных акций и перед камерами России», говорится в сообщении.
При этом заказанные украинскими следователями экспертизы ожидаемо «подтвердили факты подрывной деятельности фигуранта» в пользу России.
Военкору предъявлено обвинение по целому «букету» статьей Уголовного кодекса Украины:
– ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
– ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);
– ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).
«Поскольку злоумышленник находится в России и на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности», – резюмировал в СБУ.
Сам Руденко доволен подозрением от СБУ.
«Спасибо большое! Наконец-то! Десять лет поддерживаю и только наступило признание. Работаем дальше и больше!», – написал он в своем тг-канале.
Спасибо!
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