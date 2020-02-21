Наконец-то! У Порошенко обнаружили российский след в беспорядках под Полтавой

21.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

В диком поведении жителей Полтавской области, которые устроили погром эвакуированным из Китая соотечественникам, виновато российское ТВ, оставшееся единственным доступным после отключения эфирных украинских телеканалов из-за перевода вещания в «цифру».

Видеоролик с «доказательствами» опубликовал у себя в Telegram-канале одиозный депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На видео журналист интересуется у митингующих молодых людей, в курсе ли они вообще, как проходит эвакуация и в каком состоянии возвращаются на Украину люди.

Один из участников «коронамайдана» ответил, что Новые Санжары – «не первое село, которое отказало, чтобы их привезли», на что репортёр, сделав вид будто не понимает о протестах на Галичине, попыталась объяснить, что самолёт из Китая приземлился всего несколько часов назад.

После этого другой митингующий заявил, что украинские каналы у них не работают, и узнают местные жители всё только из российских.

«Мы смотрим только Россию, там только сегодня начали рассказывать про это, у нас отключили украинские каналы», – объяснил майданщик.

Гончаренко тут же ухватился за фразу о российском ТВ.

«У нас не работают украинские каналы, поэтому мы смотрим российские». Тотальная победа на информационном фронте. В то время, как Зеленский готовит канал для трансляции на оккупированных территориях, по факту, он нужен на неоккупированных», – удручённо прокомментировал Гончаренко.

А политолог Тарас Березовец, работающий на Петра Порошенко, связал настроения в Полтавской области с результатами президентских выборов, во время которых большинство местных жителей поддержали Владимира Зеленского.

«Иллюстрация известного тезиса «Чому бідні? Бо дурні. А чого дурні? Бо бідні». Результаты последних президентских выборов в пгт Новые Санжары многое объясняют. Что наголосовали, то и получили», – злорадно комментирует Березовец.