Накопились вопросы: ФСБ добралась до Крымской ж/д

26.08.2022  21:20 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Коррупция, Криминал, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Транспорт


Руководство «Крымской железной дороги» подозревают в крупных хищениях. Накануне был задержан заместитель гендиректора КЖД Сергей Рокачев.

Сегодня управление ФСБ сообщило о противоправной деятельности главного бухгалтера предприятия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководство «Крымской железной дороги» подозревают в крупных хищениях. Накануне был задержан заместитель гендиректора КЖД...

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«Установлено, что должностное лицо ФГУП в 2015 году незаконно увеличила свой должностной оклад, в результате чего ей были необоснованно начислены в виде заработной платы денежные средства в сумме 10,5 миллионов рублей», – сообщили в управлении.

В отношении бухгалтера возбуждено уголовное дело по статье «присвоение или растрата», ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Рокачев проведет в СИЗО два месяца. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Рокачев может быть замешан в отмывании московских субсидий для КЖД на сумму около 200 миллионов рублей.

Экс-нардеп Олег Царев, проживающий ныне в Крыму, отметил, что у правоохранительных органов с завидным постоянством возникают вопросы к КЖД.

«Хочу напомнить, я писал ранее, что пока Крым задыхается от нехватки железнодорожных вагонов, более двухсот вагонов уже девять лет находятся на балансе КЖД, пилятся на металлолом и разворовываются», – отметил Царев в своем телеграм-канале.

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