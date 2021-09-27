Накопительная система загонит украинских пенсионеров в полную нищету – эксперт

Пенсионная реформа с заменой солидарной системы на накопительную не поможет украинским пенсионерам выйти из нищеты, а проблема дефицита тощего Пенсионного фона, которую она призвана решить, не настолько остра, чтобы отказываться от солидарной системы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидия Ткаченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Дефицит Пенсионного фонда – небольшой. Сейчас нехватка собственных средств в Пенсионном фонде – всего лишь порядка 20 млрд грн. То есть чуть-чуть притормозить индексацию пенсий, и мы дефицит погасим. Но у нас ведь другая проблема, проблема – не в дефиците Пенсионного фонда. У нас проблема очень низких пенсий. Сегодняшний уровень пенсии по отношению к средним зарплатам такой, что у нас такого низкого коэффициента замещения не было даже в девяностых.

Сейчас пугают что в 2040-х годах будут низкие пенсии, так ведь у нас их никогда не было. Сейчас это очень плачевная ситуация с пенсиями. Если в девяностых годах у пенсионеров не было денег, были задолженности по полгода – да, то тогда всем было одинаково плохо, и зарплаты не платили.

А сейчас мы видим, как нарастает неравенство. Сейчас пенсионеры особенно чувствуют свою бедность, потому что они видят наших довольных депутатов, они видят наших довольных министров, улыбающихся, с хорошими причёсками, которые рассказывают, что денег на пенсии нет. Они видят, что строятся новые дома. И что особенно страшно выглядит, это то, что бедность пенсионеров сопровождается каким-то относительным ростом благополучия хотя бы некоторого слоя нашего населения.

Гораздо страшнее, когда это происходит в условиях неравенства. И решить проблему низких пенсий накопительная система никак не может, потому что это финансовая система, она не решает социальных вопросов вообще. Деньги не растут на деревьях, если вы начинаете накапливать, это значит, что вы сможете получить накопительную пенсию через 30-40 лет.

А, извините, с чего будут жить наши пенсионеры 30-40 лет? Проблемы низких пенсий можно и нужно решать только в рамках солидарной системы. Накопительные пенсии в силу своего механизма не в состоянии решить проблему украинских пенсий, которая есть уже сейчас, которую нужно решать уже сейчас», – сказала Лидия Ткаченко.