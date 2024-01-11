«Накроем всё сетями» – в Киеве гадают, как спрятаться от российских дронов

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Несмотря на второй год войны против России, украинские чиновники и производители до сих пор не додумались закрыть критические заводы и объекты инфраструктуры интидроновыми сетями.

Об этом в эфире своего блога заявил пропагандист Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, могут нанести удар по объектам – так поставьте тросы, которые смогут остановить «Шахеда». На расстоянии в полметра трос натянул – и не нужны какие-то железобетонные конструкции, тратить на это миллиарды долларов. Натягиваешь тросы, и всё. То же самое делаешь над заводом. Да, в него может попасть крылатая или баллистическая ракета, но у нас же многие объекты выбиты «Шахедами». А нам это как аргумент предъявляют – во время войны могут разбомбить. Так и бизнес-центры могут разбомбить. В Киеве строят бизнес-центры. Есть же оптимисты, которые строят и верят, что не будет разбомблен», – сказал Романенко.

В свою очередь, советник главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павел Вернивский отметил, что потомки были мудрее, и строили заводы сразу для войны.

«У нас все советские заводы проектировались с учётом того, что их могут разбомбить. Их проектировали таким образом, что если будет угроза ракетного или бомбового удара, чтобы нанесло минимальный урон. Ну, думали люди», – добавил эксперт.