«Накроем всё сетями» – в Киеве гадают, как спрятаться от российских дронов

Вадим Москаленко.  
11.01.2024 21:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 456
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Несмотря на второй год войны против России, украинские чиновники и производители до сих пор не додумались закрыть критические заводы и объекты инфраструктуры интидроновыми сетями.

Об этом в эфире своего блога заявил пропагандист Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на второй год войны против России, украинские чиновники и производители до сих пор...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Да, могут нанести удар по объектам – так поставьте тросы, которые смогут остановить «Шахеда». На расстоянии в полметра трос натянул – и не нужны какие-то железобетонные конструкции, тратить на это миллиарды долларов. Натягиваешь тросы, и всё.

То же самое делаешь над заводом. Да, в него может попасть крылатая или баллистическая ракета, но у нас же многие объекты выбиты «Шахедами».

А нам это как аргумент предъявляют – во время войны могут разбомбить. Так и бизнес-центры могут разбомбить. В Киеве строят бизнес-центры. Есть же оптимисты, которые строят и верят, что не будет разбомблен», – сказал Романенко.

В свою очередь, советник главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павел Вернивский отметил, что потомки были мудрее, и строили заводы сразу для войны.

«У нас все советские заводы проектировались с учётом того, что их могут разбомбить. Их проектировали таким образом, что если будет угроза ракетного или бомбового удара, чтобы нанесло минимальный урон. Ну, думали люди», – добавил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть