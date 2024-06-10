«Накрывают термобарами, мы держимся только чудом» – бежавший из Донецка ВСУшник

Вадим Москаленко.  
10.06.2024 17:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинские подразделения под Часов Яром остро нуждаются в пополнении людьми и боеприпасами, и удерживать позиции им удаётся только чудом.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне вступивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские подразделения под Часов Яром остро нуждаются в пополнении людьми и боеприпасами, и удерживать...

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«Надеюсь, к нам придёт пополнение, чтобы мы могли лучше держаться, больше сектора у каждого. И отдыхать чтобы ребята могли, и сами чтобы могли делать рейды в тыл.

И надеюсь, подойдут снаряды и ракеты, и мы разберём всё, что к нам идёт сюда и поработаем по логистике, мастерским и казармам», – трепался Сазонов.

«Но мне несколько раз казалось, что мы реально чудом держимся. Потому что и накрывали, позицию нашу вообще термобаром накрыли, там выгорело всё, что можно. Наши «Грады» тоже работают, но не термобарами, а обычными, кассетными», – добавил боевик.

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