«Накрывают термобарами, мы держимся только чудом» – бежавший из Донецка ВСУшник
Украинские подразделения под Часов Яром остро нуждаются в пополнении людьми и боеприпасами, и удерживать позиции им удаётся только чудом.
Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне вступивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Надеюсь, к нам придёт пополнение, чтобы мы могли лучше держаться, больше сектора у каждого. И отдыхать чтобы ребята могли, и сами чтобы могли делать рейды в тыл.
И надеюсь, подойдут снаряды и ракеты, и мы разберём всё, что к нам идёт сюда и поработаем по логистике, мастерским и казармам», – трепался Сазонов.
«Но мне несколько раз казалось, что мы реально чудом держимся. Потому что и накрывали, позицию нашу вообще термобаром накрыли, там выгорело всё, что можно. Наши «Грады» тоже работают, но не термобарами, а обычными, кассетными», – добавил боевик.
Спасибо!
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