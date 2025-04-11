Накупленное нами американское оружие откажется лететь в сторону РФ – еврокомиссар Кубилюс

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Практика показала, что оперируя американским вооружением и компонентами, далеко не всегда можно самим решать, где и по каким целям использовать эти средства.

Об этом на форуме Европы в Брюсселе заявил еврокомиссар по обороне и космосу, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня нет никаких претензий к американской оборонной промышленности, но у них есть претензии к нашему законодательству. Вы знаете, что по американским законам всё оружие, которое вы закупаете у американцев или даже компоненты, которые вы используете в своей оборонной промышленности, должны соответствовать определённым требованиям. В соответствии с этими требованиями, американцы имеют право решать, где вы можете использовать это оружие. И это то, что мы недавно видели в ходе военных действий на Украине. Поэтому, если мы инвестируем в наши оборонные возможности, нам нужно иметь такие возможности, чтобы мы сами могли решать, где использовать оружие, какие цели выбирать и т.д.», – вещал Кубилюс.