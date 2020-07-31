Налетай, подешевело. Украина выставила на торги свой суверенитет

31.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинское государство, заполучив независимость, тут же начало выставлять собственный суверенитет на торги.

Об этом на онлайн-конференции заявил украинский историк и политолог, директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете, от начала независимости у нас вопрос суверенитета стал ресурсом, который был выставлен на торги. Фактически сформировались две группы элит, которые между собой на протяжении тридцати лет конкурировали: западные и восточные элиты, которые просто думали и спорили по поводу того, кому выгодней продать этот суверенитет. То есть большинство из представителей украинской элиты фактически не связывали с Украиной будущее свое и своих детей.

Один мой друг как-то пошутил (а в каждой шутке есть только часть шутки), что принадлежность к украинской элите определяется наличием второго гражданства. К сожалению, такая ситуация сложилась: у кого-то двойное, а у кого-то тройное гражданство определяло их принадлежность к элите», – отметил политолог.

«Это отсутствие ощущения своего государства, будущего страны, обозначало и нашу элиту, к сожалению. Кто-то ориентировался на Москву, кто-то ориентировался на Брюссель и Вашингтон. Причем, даже евроинтеграционные стремления носили характер, условно говоря, что главное – это дождаться, когда нас примут в ЕС. А там и накормят, и оденут, и соответственно, решат за нас все наши проблемы и так далее. Но самое главное – дойти до этого. Это ожидание евроинтеграции превратилось, наверное, в религию, такой себе потребительский культ даже», – пояснил Бондаренко.

«Что касается Украины, то когда приводили примеры азиатских моделей, то все-таки азиатские модели базируются на собственных культурных традициях и на создании своих институций. В то же время, Украина, как известно, имитировала создание европейских или западных институций. Причем, просто в угоду Западу.

Хотите демократию? Мы покажем демократию – фасадную демократию. Хотите, чтобы мы работали по тем схемам, к которым вы нас обязываете? Мы сделаем эти схемы, но будем, на самом деле, крутить дули в карманах и, соответственно, будем, несмотря на институции, решать свои вопросы. Вы хотите, чтобы у нас существовала борьба с коррупцией? Мы покажем вам показательную борьбу с коррупцией, причем, где-то там за кулисами будет настоящая коррупция», – отметил эксперт.

«Это больше напоминает даже, скажем, не Азию. Это больше нас относит к африканским или латиноамериканским моделям. Какие-то параллели, если мы ищем аналоги, то целесообразнее было бы искать в этих сообществах, поскольку там так же созданы имитационные системы, имитационные институты и, соответственно, Украина, в этом плане, ни на йоту не отличается от того же Конго, которое еще недавно было Заиром.

Даже известный девиз Петра Порошенко – «АрмияМоваВира» – это полностью напоминает программу генерала Мобуту, который в свое время говорил, что «тремя китами нашими являются наша Национальная заирская армия, религия Симона Кимбангу и язык баконго» – три кита, на которых базировалось Конго в его время. Поэтому Петр Порошенко отличался лишь цветом кожи от своих коллег из южных стран»», – добавил Бондаренко.

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