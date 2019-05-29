Наливайченко призвал Порошенко вернуть все украденное из тайной комнаты в АП

29.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Серверы и мониторы с секретной информацией, которые пропали из ситуационной комнаты Администрации президента после передачи власти от экс-президента Украины Петра Порошенко новому главе государства Владимиру Зеленскому, перестали быть частной собственностью после первого обсуждения государственной тайны в помещении, поэтому технику нужно вернуть, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил бывший глава СБУ Валентин Наливайченко киевскому изданию “Гордон”.

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“Техника, которую экс-президент забрал как личную, может хранить важную информацию. На серверах ситуационной комнаты АП – государственная тайна. Что нужно сделать сейчас: срочно открывать уголовное производство и возвращать серверы”, – заявил он.

По словам Наливайченко, аппаратура перестала быть чей-либо частной собственностью сразу после того, как в комнате состоялось первое заседание, на котором обсуждалась государственная тайна. Экс-глава СБУ также отметил, что она там обсуждалась, обрабатывалась и транслировалась на мониторах постоянно.

“Вся информация на серверах, на мониторах стала госсобственностью и охранялась в соответствии с законом о государственной тайне. Не имеет значения, кто платил. Нужно вернуть и разобраться, что могло остаться на серверах и была ли утечка информации”, – подчеркнул бывший глава СБУ.

Он отметил, что подобная ситуация была в 2014 году.

“Выносили компьютеры, забирали жесткие диски, жгли документы. Срочно по моему приказу было открыто уголовное производство, арестовано все, что не успели уничтожить, и восстановлено то, что пытались стереть. Так нужно поступать и сейчас, закон устанавливает алгоритм действий”, – добавил он.

Наливайченко считает, что сейчас необходимо открывать уголовное производство, в рамках которого – проводить допросы свидетелей и возвращать аппаратуру.

“Не ищите ветра в поле, а вызывайте Порошенко на допрос, пусть возвращает серверы с тайнами”, – подытожил он.

Как сообщал ПолитНавигатор, 28 мая новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк опубликовал видео, в котором заявил об исчезновении оборудования из ситуационной комнаты в АП. “Все было снято при смене власти. Вот такая “цивилизованная передача власти”. Остались только флаги”, – сказал он.

Спикер экс-президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко сообщил, что “вся техника для ситуационной комнаты президента была арендована на деньги Порошенко”.

29 мая Государственное бюро расследований начало расследование возможной потери должностными лицами АП серверов с секретной информацией