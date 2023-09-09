Наливайченко совершил политические убийства по приказу США

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Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко по приказу США зачищал украинские спецслужбы от инакомыслящих.

Об этом в интервью телеканалу «Царьград» заявил генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наливайченко это человек, который был полностью подконтролен США. Он продукт системы. Он был инструментом очистки последних недобитых очагов сопротивления в системе украинских спецслужб. Он не просто добивал, а формировал новый подход к идеологической и политической борьбе силами спецслужб, основой которой для него является террор», – сказал Михайлов.

Он напомнил, что СБУ прикрываясь борьбой с террором, уничтожала полевых командиров и лидеров ДНР, хотя они не совершили на одного теракта на территории Украины.

«Я абсолютно не удивлен тем, что они взяли на вооружение принципы, которые существовали еще в ОУН у бандеровцев, у «лесных братьев». Сегодня война идет не против террористов, а против политических фигур, имеющих иные мировоззренческие установки», – сказал Михайлов.