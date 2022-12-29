«Налог на генератор» вверг Украину в еще большую безработицу и нищету

На фоне опросов, демонстрирующих стабильный рост социального оптимизма и уверенности посполитых в лучшем будущем страны, реальная жизнь преподносит украинцам не очень приятные сюрпризы.

В поисках возможностей для дальнейшего затягивания поясов правительство приступило к планомерному сокращению и так не ахти какой «жирной» социалки.

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Так, с нового года на Украине больше не будет автоматического продления социальных выплат, а получение гражданами статуса малообеспеченного и оформление матпомощи этой категории теперь обставлено таким количеством предварительных условий, что легче пойти повеситься, чем сесть на шею государству.

Ужесточили и правила начисления помощи и предоставления статуса временным переселенцам/сиречь беженцам из охваченных боевыми действиями регионов. Теперь и их проверяют на предмет, уж не едят ли они борщ три раза в день, как в том злом антисоветском анекдоте про КГБ и Рабиновича.

А на днях СМИ запестрели неутешительными прогнозами экономистов и экспертов рынка труда, подкрепленными «сливами» из кулуаров правительственных ведомств – украинцев «под елочку» ждет новая волна сокращений. А значит – нынешняя пятимиллионная армия безработных в Незалежной скоро вырастет еще больше.

Об этом, в частности, говорит эксперт рекрутингового портала grc.ua Наталья Слинько. По ее словам, очередной волны сокращений стоит ожидать под Новый год или сразу после него.

Среди причин, мотивирующих бизнес вышвыривать на улицу все новые партии работников добавилась новая и все более набирающая популярность – регулярные блэкауты вследствие российских обстрелов. Из-за этого далеко не все предприятия могут обеспечить сотрудникам постоянную работу, при этом продолжая расходовать средства на сохранение штата.

Фирмам приходится переезжать в новые офисные центры, с бесперебойным энергоснабжением. «Налог на генератор» повышает вероятность выживания, но увеличивает расходы на содержание бизнеса. Сейчас наблюдается рост количества претендентов на увольнение с одновременным сокращением количества вакансий втрое.

Усугубляет тревожность и сохраняющаяся неопределенность. Сегодня никто на Украине не может четко ответить на вопрос, что дальше будет с рынком труда. Ясно одно: миллионам украинцев придется менять подходы к поиску работы, переквалифицироваться с упором не на свою нынешнюю специальность, а на те сферы, где будет больше вакансий, а значит – и возможность реально трудоустроиться.

Впрочем, тут уютно расположилась еще одна мина замедленного действия. Ее имя – маленькие зарплаты, зачастую не покрывающие даже минимальные расходы на жизнь и делающие трудоустройство экономически невыгодным.

По данным уже упомянутого портала Robota.ua, средняя предлагаемая на рынке зарплата – 15 тысяч гривен (примерно 400 долларов или 28 000 рублей). Понятно, что упомянутая величина зарплаты – средняя по стране и по отраслям, в то время как реальные заработки в большинстве отраслей и регионов сильно не дотягивают до этой весьма скромной цифры.

Но даже если отталкиваться от цифры в 15 тысяч гривен, фишка в том, что места концентрации капитала сегодня на Украине ограничены в основном Киевом и частично наименее пострадавшим от войны западом страны. Иными словами – упомянутые «украинские» 28 тысяч рублей в эквиваленте – это столичная зарплата, в то время как в РФ такие зарплаты характерны для провинции, а «московские» зарплаты в разы выше.

А это значит, что из условных 15 тысяч средней зарплаты такой же условный работник из обнищавшей и воюющей провинции должен выложить за аренду жилья не менее половины. А дальше начинается квест «Попробуй выжить на 7.5 тысяч гривен» в месяц.

И совсем неудивительно, что в такой ситуации на украинском рынке труда практически отсутствует конкуренция в таких сферах, как врачи УЗИ (зарплаты этим специалистам предлагают в диапазоне 30-40 тыс. грн); кардиологи – до 25 тыс. грн. и так далее.

Нет, специалисты в этих сферах в стране есть, но идти работать на предлагаемые зарплаты – дураков нет. Отсюда – массовый выезд квалифицированных кадров в направлении «на запад». Наиболее ярко эта ситуация выглядит на примере отъезда медиков. Сегодня более 70 тысяч специалистов этой сферы уже уехали из Украины в Польшу.

Как грибы после дождя растут специализированные сайты, делающие бизнес на оказании помощи украинцам в получении права на работу медсестрой, акушеркой или фельдшером в Польше и дальнейшим трудоустройством в польских больницах.

В условиях войны и растущего бюджетного дефицита ситуация вообще стала аховой. И сегодня правительство массово закрывает не только сельские ФАПы и амбулатории, но и больницы в райцентрах и даже более крупных городах. А в тех, которые не закрывают, персонал переводят на половину или 0.7 ставки – в целях экономии. Причина: квалификация оставшихся не дотягивает даже до скромных правительственных стандартов. Наиболее квалифицированные кадры либо уехали за рубеж либо поставлены на службу ВСУ (спецы в медицине катастроф, военные медики и тд).

Что будет дальше? Богатые украинцы перейдут на лечение за рубежом, а бедные – перетопчутся. Ну или к знахарям пойдут, или перейдут на «пирамидки Гордона», благо, опыт уже есть.

За медиками подтягиваются и учителя. Комплекс причин тот же. Несколько раз с помпой анонсировавшееся повышение зарплат в отрасли стыдливо прячется в долгий ящик. Из обнародованного 20 декабря постановления Кабмина следует, что обещанное учителям повышение зарплаты на 20-70% перенесено еще на год.

Одновременно в очередной раз приостановлено действие принятого еще на заре президентства Зеленского летом 2019 года документа, согласно которому зарплата украинского педагога еще позавчера ( то есть в 2020 году) должна была составлять 2,5 прожиточного минимума, в 2021 году – уже три минимума, в 2022 году – 3,5 минимума и с января 2023 году – 4 прожиточных минимума.

Обеспечить этот стандарт оказалось не в состоянии еще государство мирного времени. Сначала действие постановления «временно приостановили» до 31 декабря 200 года, затем этот временный перенос потихоньку стал постоянным, продлеваясь каждый год. А уж сегодня воюющая страна, все заемные деньги направляющая на пушки вместо масла, не в состоянии и подавно.

Так что украинские школы столкнулись с той же перспективой, что и больницы. Массовой стала их нерегулярная работа, превращающая сам процесс обучения в профанацию. Причина – невозможность обеспечить учебный процесс по стандартам (наличие бомбоубежищ, необходимая температура в классах, горячее питание для школьников, опять же генераторы на случай отключения света и т.д. и т.п.).

В итоге, украинские дети учатся «чему нибудь и как-нибудь» – прямо как тот герой опального нынче на Украине Пушкина, а педагоги либо эмигрируют, либо попадают на биржу труда.

Решить проблему массовой безработицы в условиях войны и бюджетного безденежья украинское правительство пытается методами Франклина Рузвельта и его «Нового курса». В частности, запущен распиаренный проект привлечения труда безработных к масштабным общественным работам. На практике это все то же хорошо знакомое украинцам по довоенным годам «Большое строительство» Зеленского, только вид в профиль.

Теперь коррупционные «отцы» этого «Велыкого крадивныцтва» получили в свое распоряжение еще и дармовую рабсилу.

Названо все это пафосно, как и все на Украине: «Армия восстановления».

Безработные за минимальную оплату труда (6500 грн. до вычета налогов и 5232,5 грн. на руки) привлекаются к тяжелым общественно полезным работам. Сегодня эта программа действует в девяти областях – Сумской, Киевской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Ровенской, Запорожской, Житомирской и Волынской.

На практике же все это громадье планов столкнулось с теми же оврагами, что и остальной рынок труда. Потому что если квалифицированные украинцы не хотят работать за 15 тысяч гривен, то кто решил, что неквалифицированные массово ломануться работать за 6500 гривен?

В абсолютных цифрах больше всего безработных отправлено на рытье окопов и траншей и строительство дорог в Киевской, Сумской и Полтавской областях – соответственно 770, 739 и 697 человек. Всего же по состоянию на 14 декабря в рамках «Армии восстановления» трудоустроены всего 3 тысячи 314 человек – на фоне пяти миллионов официально безработных это цифра гомерически ничтожна.