Налог на неофициальные доходы больно ударит по семьям заробитчан на Украине

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Новости Украины

Проверки неофициальных доходов, которые начнет проводить налоговая службы в этом году, поставят под угрозу возможность трудовых мигрантов пересылать деньги своим семьям на Украине.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, это тревога для заробитчан. По разным оценкам у нас 3 миллиона постоянных заробитчан, и ещё 3 миллиона сезонных каждый год. Это огромное количество людей. Кстати, заробитчане обеспечивают основу валютного баланса Украины, за прошлый год только официальные переводы заробитчан составили почти 13 млрд долларов», – отметил он.

«Для сравнения: прямые иностранные инвестиции составили 2 млрд долларов, то есть, те валютные средства, которые нам приходят от них, формируют основу валютного баланса. Поэтому курс гривны относительно стабилен. Если бы не было этой массы валютных поступлений по 12-13 млрд долларов ежегодно, каким был бы курс гривны?», – риторически резюмировал экономист.