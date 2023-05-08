Налогоплательщики Запада спонсируют РФ в войне с Украиной – иноагент Илларионов набросился на Байдена

Благодаря безответственной санкционной политике Белого дома, Россия в прошлом году преодолела исторический барьер роста доходов, что позволило полностью профинансировать боевые действия на Украине.

Об этом на митинге под Белым домом за предоставление Украине ленд-лиза заявил бывший советник президента России Андрей Илларионов, бежавший в США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те санкции, которые разработал и принял Белый дом с Байденом, не уменьшили потенциал агрессора, а очень существенно увеличили его. Российский ВВП в прошлом году увеличился в долларовом измерении на 21%. Это рекордная сейчас величина российского ВВП. Никогда за всю историю России в любом виде – РФ, СССР, Российской Империи – размер ВВП, то есть экономического потенциала, не был таким огромным, каким он оказался в 2022 году в результате действий санкций товарища Байдена. В прошлом году увеличены и государственные доходы России на 107 млрд долларов, государственные расходы на 172 млрд долларов, а военные расходы на 90-120 млрд долларов и достигают сейчас 150-180 млрд долларов. За счёт чего? Избыточные доходы, которых у Кремля бы не было, но они получились, благодаря тем санкциям, которые провёл Байден. Потому что Байден не сделал того, что надо было делать в этой ситуации, то есть не ограничил экспорт ни нефти, ни газа, ни нефтепродуктов, а своей энергетической и климатической политикой он поддержал мировые цены на энергоносители и даже повысил их», – пожаловался нацпредатель.

Он подчеркнул, что в результате этих действий Россия получила такой поток доходов, какой никогда не получала, что позволило полностью профинансировать военные расходы.

«384 млрд долларов – это доходы от экспорта нефти, нефтепродуктов и газа в прошлом году. Ещё раз – абсолютный рекорд за всю историю России. То же самое, рекордные показатели всего экспорта – почти 600 млрд долларов. Эти избыточные доходы от экспорта энергоносителей и других товаров позволили Путину полностью профинансировать военные расходы в войне против Украины. То есть, не говоря о том, что он агрессор, не говоря о том, что он делает с помощью своих орудий, ракет, танков в Украине, все эти расходы ещё и профинансированы за счёт налогоплательщиков США, Европы и других стран. То есть Путин на это ничто не потратил», – возмутился Илларионов.