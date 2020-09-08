08.09.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина, Финансы, Экономика
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Налоговая добивает малый бизнес Украины, пытаясь наполнить бюджет


Существенное сокращение объема возмещения НДС украинским компаниям в этом году может быть связано с усилением давления на бизнес.

Об этом в эфире канала «CapitalTV» заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возмещение НДС за август сократилось на 25% по сравнению с августом 2019 года. А экспорт на 25% не упал (это же возмещение экспорта), он упал на 5-7%. Возможно, здесь проблемы. Возможно, показатели доходной части бюджета не выполняются из-за большего давления на бизнес. Налоговики и дальше приходят внепланово к малому бизнесу и в открытую говорят: у нас есть планы по штрафам, и что бы вы ни делали, мы у вас что-нибудь да найдем.

И, естественно, находят, давят на малый бизнес для того, чтобы пополнять доходную часть бюджета. То есть люди, которые создают новые рабочие места, выплачивают зарплату в это кризисное время, выжили после тотального карантина, еще и должны финансировать бюджет по штрафам», – сказал Скаршевский.

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