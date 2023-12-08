«Наломали дров» – Карякин раскритиковал Федерацию шахмат России

Любовь Смирнова.  
08.12.2023 20:56
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Спецоперация, Спорт


Бывший исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский продолжает руководить объединением, создавая условия для отъезда российских гроссмейстеров за рубеж.

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил известный гроссмейстер, крымчанин Сергей Карякин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский продолжает руководить объединением, создавая условия для...

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«Федерация шахмат пригласила меня на турнир в Китай в составе нашей команды, заведомо зная, что я принимаю участие в других соревнованиях в это время в Москве. Я отказался, и они знали, что я это сделаю. И после этого они выдали релиз, что Сергей Карякин отказывается защищать честь сборной России. Это наглая манипуляция фактами, они знали, что я не смогу поехать», – отметил Карякин.

От проведения соревнований внутри страны Федерация шахмат устранилась. Единственное, от чего она не может отказаться, это от Чемпионата России, поскольку вынуждена его проводить.

«Ни одного турнира не было с привлечением иностранцев, хотя в этом году мы вошли в ряд международных федераций. Сейчас будет турнир в Москве, где будет играть чемпион из Индии, из Испании, из Азербайджана. То есть в принципе, если очень хочется, то можно найти подобный состав. Но, видимо, не очень хочется.

На самом деле это большая проблема. Уже произошёл сильный отток шахматистов из России, гроссмейстеров. Дело в том, что как раз самое простое – это упрекнуть их в отсутствии патриотизма. Ну а как быть, если федерация вообще не проводит никаких турниров, кроме чемпионата России? Хотя у них есть все условия, все возможности, чтобы шахматисты были заняты. Но сейчас мы участвуем раз в полгода – этого недостаточно.

Можно конкурировать внутри страны, это нормально, но турниров нет. Мы просто можем собираться и играть сами по себе, а чтобы был проведён какой-то турнир или серия турниров, этого очень не хватает», – подчеркнул шахматист.

Истоки такого отношения к шахматам Карякин предлагает искать в морально-психологической обстановке внутри федерации.

«Я могу привести такой пример, что когда началась спецоперация, то исполнительный директор федерации сразу же пошёл на митинг против СВО. И он же подбил, чтобы все шахматисты, кого он смог уговорить, подписали письмо против спецоперации. Поэтому очень много дров наломано в Федерации шахмат. И даже не смотря на то, что этот человек ушёл в отставку, он до сих пор считается серым кардиналом, который продолжает решать вопросы», – заключил Карякин.

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