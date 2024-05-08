Нам без разницы от чего погибать – от ФАБ 5000 или ядерного заряда, – пропагандист Цымбалюк

Россия уже наносит удары по Украине снарядами, которые в тротилловом эквиваленте не уступают ядерному оружию. Поэтому, большой разницы нет, чем ВС РФ будут бить дальше.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бежавший из России пропагандист украинского агентства УНИАН Роман Цымбалюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А что это за тактическое ядерное оружие? В первую очередь, наверное, речь идет об артиллерийских боеприпасах. Там есть этот 203-й, к «Пиону», ядерный боеприпас, есть артиллерийские боеприпасы меньшего калибра с ядерным исполнением. Я просто к чему веду? Вот, они вчера бахнули в Харьковской области по одному из наших сел бомбой полторы тонны, снесли целую улицу. Я и себе задаю вопрос – если считать в тротилловом эквиваленте, это не ядерный взрыв тактического значения? Если мы измеряем по тротилловому эквиваленту. Потому, мне кажется, нас уже ничем не напугаешь, если они на это пойдут – пусть уже американцы, китайцы и все остальные думают, как их угомонить. Потому что, по большому счету, если они хотят нас уничтожить, то меня не сильно волнует вопрос, как они это сделают – будет ли это ядерное оружие или ФАБ-5000 или 9000 и так далее», – заявил Цымбалюк.