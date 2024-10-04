Нам больше нечем воевать – украинский аналитик

Анатолий Лапин.  
04.10.2024 11:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 699
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Запад больше не может финансировать и обеспечивать Украину в конфликте против России, поэтому будет побуждать ее к прекращению противостояния.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад больше не может финансировать и обеспечивать Украину в конфликте против России, поэтому будет...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«На следующий год в федеральном бюджете США нет помощи Украине. А главное – людей не хватает у нас. Если бы даже набрали, всю мобилизацию, провели бы, а чем воевать? Сухопутные войска НАТО не введут сюда.

Дальше кучно пошли статьи, колонки, причем, серьезных экспертов, влиятельных, и политиков о том, что пора уже войну остановить, иначе Украина будет дальше терять территории, терять людей, а для этого надо – пусть уже эти территории остаются на время, а в обмен на это мы возьмем ее в НАТО, Украину», – заявил Карасев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть