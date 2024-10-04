Нам больше нечем воевать – украинский аналитик

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Запад больше не может финансировать и обеспечивать Украину в конфликте против России, поэтому будет побуждать ее к прекращению противостояния.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На следующий год в федеральном бюджете США нет помощи Украине. А главное – людей не хватает у нас. Если бы даже набрали, всю мобилизацию, провели бы, а чем воевать? Сухопутные войска НАТО не введут сюда. Дальше кучно пошли статьи, колонки, причем, серьезных экспертов, влиятельных, и политиков о том, что пора уже войну остановить, иначе Украина будет дальше терять территории, терять людей, а для этого надо – пусть уже эти территории остаются на время, а в обмен на это мы возьмем ее в НАТО, Украину», – заявил Карасев.