«Нам будет очень тяжело»: на Украине испугался военной поддержки Китаем России

Вадим Москаленко.  
05.01.2023 16:52
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Китай, Политика, Россия, Украина


Москва якобы пытается договориться с Пекином о военной помощи, поскольку Китай в состоянии серьёзно усилить российскую армию.

Об этом в эфире телеканала «Espreso.TV» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Москва якобы пытается договориться с Пекином о военной помощи, поскольку Китай в состоянии серьёзно...

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«Россия хочет получить от Китая помощь. Если не военную, то товарами двойного назначения. Технологии, чипы, даже зимняя одежда для армии. Ясно, что Китай – та страна, которая может это дать. Но что делать с Россией, решения нет ни в Китае, ни в США. Сближение режима Путина с Китаем – плохой знак, если это сбудется. Но Си Цзиньпин думает лет на десять вперёд», – сказал Чалый.

Дипломат подчеркнул, что если сотрудничество Китая и России всё-таки состоится, это значительно усилит обоих, и Украине придётся очень туго.

«Но недооценивать возможность сближения не стоит. Если Китай на этом историческом отрезке сделает ошибку, как Путин, а это будет большая ошибка Китая, то нам будет тяжело. Украине, в первую очередь, в войне с Россией. Потому что Путину не хватает именно военно-технической поддержки такой страны, как Китай», – добавил он.

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