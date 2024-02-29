«Нам бы дырки на фронте заткнуть» – полковник СБУ о ресурсах для нового «контрнаступа»

Анатолий Лапин.  
29.02.2024 17:14
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


У Украины нет ресурсов для того, чтобы проводить очередное наступление.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины нет ресурсов для того, чтобы проводить очередное наступление. Об этом в эфире...

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По словам Старикова, несмотря на заявления украинского руководства о том, что ВСУ будут готовить очередной «наступ», наличных резервов у Украины хватит лишь на то, чтобы «заткнуть дыры».

«Для того, чтобы начать кампанию 24-го года, противник накапливал ресурсы полгода. Начав движение на Авдеевку, он перед этим накопил все, что можно. Второй эшелон, третий эшелон обороны, промышленный комплекс, потом эти эшелоны с ГСМ – все. У нас есть 10-12 бригад. Это дырки заткнуть, не дай Бог что-то будет, фронт стабилизировать, какое наступление? Нет ресурсов», – заявил Стариков.

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