«Нам бы пару дней простоять». Украинские наци ждут помощи Запада

25.02.2022  08:44 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украинской власти нужно выстоять два-три дня, чтобы «западные партнеры» увидели готовность сопротивляться и предоставили помощь.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил один из лидеров националистической партии «Свобода», экс-вице-спикер Верховной рады Руслан Кошулинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинской власти нужно выстоять два-три дня, чтобы «западные партнеры» увидели готовность сопротивляться и предоставили...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По мнению Кошулинского, российские миротворцы «завязли» на территории Украины и потеряли силы.

«Как видите, второго дыхания нет – 70% вооруженных сил Московии около Украины. И второго дыхания у них уже нет. Они зашли, а что дальше? То есть дальше нужно кого-то усиливать. Некем усиливаться, они тут завязли. Вот, дальше нужно нам выстоять и получить усиление от наших партнеров. Если партнеры наши увидят, что мы стоим, что нам нужно помогать, тогда пойдет помощь. Потому эти два-три дня для нас являются ключевыми, чтобы выстоять», – заявил Кошулинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть