«Нам бы пару дней простоять». Украинские наци ждут помощи Запада

Украинской власти нужно выстоять два-три дня, чтобы «западные партнеры» увидели готовность сопротивляться и предоставили помощь.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил один из лидеров националистической партии «Свобода», экс-вице-спикер Верховной рады Руслан Кошулинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кошулинского, российские миротворцы «завязли» на территории Украины и потеряли силы.

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«Как видите, второго дыхания нет – 70% вооруженных сил Московии около Украины. И второго дыхания у них уже нет. Они зашли, а что дальше? То есть дальше нужно кого-то усиливать. Некем усиливаться, они тут завязли. Вот, дальше нужно нам выстоять и получить усиление от наших партнеров. Если партнеры наши увидят, что мы стоим, что нам нужно помогать, тогда пойдет помощь. Потому эти два-три дня для нас являются ключевыми, чтобы выстоять», – заявил Кошулинский.