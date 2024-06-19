«Нам бы помощь, как Афганистану, мы же не такие дебилы» – отчаяние в Киеве

Помощь США Украине – мизер по сравнению с поддержкой Афганистана, откуда американцам всё равно пришлось позорно бежать.

Об этом на канале «Прямой» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Луценко принялся мечтать, если бы Украине давали столько помощи, сколько Афганистану, под энергичное поддакивание ведущего Игоря Лапина.

«Если бы нам поставили столько техники, как Афганистану [и не мешали работать!], да. Тысячи бронетехники, сотни и сотни вертолётов [и деньги триллионами!] Поэтому, извините, там проблема была не статуса или размера помощи США, а в дол…бах, которые были при власти – и просто открыли ворота Талибану.

И ещё одно – коррупция, потому что вся помощь США пропускалась через афганских деятелей. Я знаю историю, когда один повар при американской базе через себя пропустил несколько млрд. долларов американской помощи, которая, конечно, тяжело отыскивается даже под увеличительным стеклом. Это что-то напоминает, правда?», – вещал экс-генпрокурор.