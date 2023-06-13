«Нам бы повезло, решись ВСУ на форсирование Днепра» – Путин

Владимир Гладков.  
13.06.2023 18:07
  (Мск) , Москва
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ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Украина, Херсон


Российская армия ожидала наступления ВСУ через Днепр, однако разрушение дамбы из-за регулярных обстрелов со стороны Украины не позволило устроить бандеровцам «горячую встречу» на этом направлении.

Об этом в ходе встречи с военными корреспондентами заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия ожидала наступления ВСУ через Днепр, однако разрушение дамбы из-за регулярных обстрелов со...

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Присутствующие поинтересовались, кому выгодно и кто подорвал Каховскую ГЭС.

«Кто виновен – понятно, украинская сторона стремилась к этому. Не буду на сто процентов говорить вещи, в которых я не уверен, но мы не фиксировали больших взрывов перед тем, как произошло разрушение. Во всяком случае, так мне докладывали.

Но они неоднократно били «Хаймарсами» по Каховской ГЭС. Может быть, там у них была закладка какая-то, или чем-то добавили, и пошло разрушение.

Но мы в этом точно не заинтересованы, потому что это тяжёлые последствия для тех территорий, которые мы контролируем и которые являются российскими», – сказал президент.

Он подчеркнул, что для России было бы крайне выгодно, решись ВСУ на наступление по тому направлению.

«И, скажу странную вещь, к сожалению, это сорвало их наступление на этом направлении. Лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать. Но произошёл разлив, и наступление не состоялось», – добавил Путин.

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