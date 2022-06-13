«Нам бы тысячи САУ – дошли бы до Бахчисарая» – депутат Рады

Новости Украины

Поставленные на Украину Западом гаубицы и самоходные артиллерийские установки – это далеко не «вундерваффе», гарантирующее неминуемую победу над противником.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады фракции «Голос» Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У русских на начало войны было 6574 САУ, по моему. У нас была 1067. Не все в рабочем состоянии. Ещё проблема – 152-й и 122-й калибр – у нас запас исчерпывается, у русских он достаточно большой. Они создают дополнительную плотность огня. Нам, на самом деле, поставляют вооружение. Два типа 155 мм гаубиц нам поставили и три типа САУ, которые уже используются», – сказал Рахманин.

Он пожаловался, что количественная составляющая таких поставок ничтожна.

«Эти виды вооружения измеряются единицами, в лучшем случае десятками. Я вам цифры называл, речь идёт о тысячах единиц, – для того, чтобы хотя бы был паритет, не преимущество, а паритет. Мы должны получать тысячи, а не десятки и, тем более, не единицы. … Количество этих САУ в странах небольшая. По большому счёту, кроме десятка стран, эти САУ исчисляются десятками, в лучшем случае сотнями. Условно говоря, какая-то страна, ей говорят – дайте Украине 155 миллиметровые САУ, она смотрит на своё количество и думает, а вдруг завтра война у нас? Это аргумент для многих стран. У них ограниченный ресурс этих САУ. Большое количество САУ есть у ограниченного числа стран. Никто не готовился к большой войне», – объяснил депутат.

При этом он добавил, что помимо того, что вооружения поставляют в единичных количествах, они ещё и разного типа.

«Для того, чтобы накопить критическую массу этих средств, нужно время, для того, чтобы научить людей, нужно время. Более того, эти системы тоже будут выбивать. Вы не думайте, что если нам дали М-109 «Паладин» или 777, три топора, как их называют, гаубицы – это вундерваффе, которые позволят победить. Их тоже будут уничтожать, их уже уничтожают. … Если бы у нас был год, тысячи САУ и одного типа, и мы обучили, мы бы поехали освобождать наши земли аж до Джанкоя и Бахчисарая. А мы под огнём в условиях единичных поставок вооружения, которое неизвестно каким будет, разных систем, пытаемся наладить эффективную систему сопротивления врагу. Это очень сложно. И никто не знает, как быстро, и насколько безболезненно это будет происходить. То, что это происходит – это ещё один подвиг украинских военных», – говорил Рахманин.