США предпримут жесткие меры против Украины и заставят ее выполнять любые условия, если договорятся с Россией.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, в лучшем случае Украину ждет раздел по корейскому или немецкому варианту:

«Навязывать нам будут очень жесткий болезненный корейский или, условно, немецкий вариант. Можно назвать его балтийским, каким угодно, но, скорее всего, в лучшем варианте будет так – мы не признаем эти территории оккупированными, но берем на себя формальные обязательства не освобождать их военным путем, откладывая на когда-нибудь потом. Я говорю об этом полтора года, не только я об этом говорю, да, но вот уже Климкин заговорил, – ну окей, пусть будет Климкин теперь».

Бывший советник Зе-офиса также считает, что Украине нужно убавить амбиции и не вести себя так, будто у нее есть те же ресурсы, которые были в начале 90-х: