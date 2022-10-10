«Нам давать американские ракеты опасно – развяжем ядерную войну» – украинский военный эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В первые недели СВО Россия успешно выполнила задачи демилитаризации, лишив Украину возможности производить ракеты, которые США не спешат поставлять Киеву.

Об этом в эфире «24 канала» заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«В чём же проблема, поставить военный GPS? Условно, договориться с американцами и продолжать развивать, вкладываться «Ольху»? – спросил ведущий.

«Возможно, потому что 24-го началось полномасштабное вторжение, и мир изменился, ОПК изменился, и возможности производства изменились. Заводы, которые находились в разных местах по изготовлению порохов, по сборке ракет, уже не функционируют, потому что получили ракетные удары или нарушилась кооперация, или оккупированы», – сказал Чмут.

В свою очередь, ведущий задал тему относительно «технологий наших западных друзей», в частности, тактических ракет MGM-140 ATACMS, которые Украина постоянно выпрашивает у американцев.

«Ллойд Остин в понедельник избежал вопроса, почему у Украины до сих пор нет этих ракет? В чём вообще проблема непредоставления такого оружия?» – спросил он гостя студии.

Эксперт предупредил, что возможная реакция РФ может быть в виде ядерного удара.

«Танком вы не можете стрелять по Севастополю, а ATACMS можете. Это совершенно изменяет ход ведения войны. У США в своей помощи Украине нет никаких намерений начать ядерную войну в 2022 году. В любом проявлении от тактического ядерного оружия до ранцевых зарядов», – добавил Чмут.