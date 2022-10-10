«Нам давать американские ракеты опасно – развяжем ядерную войну» – украинский военный эксперт

10.10.2022  09:16 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 822
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

В первые недели СВО Россия успешно выполнила задачи демилитаризации, лишив Украину возможности производить ракеты, которые США не спешат поставлять Киеву.

Об этом в эфире «24 канала» заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В первые недели СВО Россия успешно выполнила задачи демилитаризации, лишив Украину возможности производить ракеты,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«В чём же проблема, поставить военный GPS? Условно, договориться с американцами и продолжать развивать, вкладываться «Ольху»? – спросил ведущий.

«Возможно, потому что 24-го началось полномасштабное вторжение, и мир изменился, ОПК изменился, и возможности производства изменились. Заводы, которые находились в разных местах по изготовлению порохов, по сборке ракет, уже не функционируют, потому что получили ракетные удары или нарушилась кооперация, или оккупированы», – сказал Чмут.

В свою очередь, ведущий задал тему относительно «технологий наших западных друзей», в частности, тактических ракет MGM-140 ATACMS, которые Украина постоянно выпрашивает у американцев.

«Ллойд Остин в понедельник избежал вопроса, почему у Украины до сих пор нет этих ракет? В чём вообще проблема непредоставления такого оружия?» – спросил он гостя студии.

Эксперт предупредил, что возможная реакция РФ может быть в виде ядерного удара.

«Танком вы не можете стрелять по Севастополю, а ATACMS можете. Это совершенно изменяет ход ведения войны. У США в своей помощи Украине нет никаких намерений начать ядерную войну в 2022 году. В любом проявлении от тактического ядерного оружия до ранцевых зарядов», – добавил Чмут.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть