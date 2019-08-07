07.08.2019

Киеву нужно «сжать зубы и пережить» отсутствие российского газа, который якобы никогда не был нужен Украине.

Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил экс-губернатор Днепропетровской области, олигарх Игорь Коломойский, который считается близким к президенту Владимиру Зеленскому.

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Издание попросило прокомментировать заявление посетивших Москву украинских оппозиционеров Виктора Медведчука и Юрия Бойко, что Украине дешевле будет покупать российский газ напрямую у России без посредников.

«Меня вообще не интересует, что говорят Бойко и Медведчук. Я считаю, что они коллаборанты и предатели. Еще просто их предательство не вырисовалось в статью Уголовного кодекса. Что касается российского газа — нам до задницы ваш газ. Это мое личное мнение. Вы нанесли нам уже столько вреда и ущерба, что еще на 3 млрд вреда — надо сжать зубы и пережить. Я считаю, что трубу вообще можно было бы закрыть и забыть», – сказал олигарх.

«Вы лишили нас половины ВВП военными действиями, вы закрыли для нас инвестиции от цивилизованных стран, потому что инвесторы не хотят вкладывать туда, где может быть война. Российский газ Украине никогда не был нужен, – утверждает Коломойский. – Это фетиш, который придумали такие, как Фирташ, Левочкин, Бойко и Медведчук, чтобы грабить Украину и иногда Россию. Чем газ отличается от любого другого энергетического продукта? Ничем. Не можешь у России брать, бери у Европы».