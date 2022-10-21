«Нам это невыгодно» – израильский эксперт откровенно о поставках оружия Украине

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Новости Украины

Порвав окончательно отношения с Россией, а именно так будет расценена поставка вооружений Киеву, Израиль сильно навредит своим интересам на Ближнем Востоке, а брать из-за Украины на себя такую ответственность – никто не собирается, тем более, накануне выборов 1 ноября.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил израильский политолог Михаил Пеллеверт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он констатировал, что для израильтян вопрос войны на Украине где-то на пятом месте в ряду приоритетов.

«С одной стороны, нейтральной позиции Израиля есть внутриполитическое объяснение – мы находимся внутри предвыборной гонки. По опросам общественного мнения, израильские политики пришли к выводу, что для многих война в Украине не является первостепенной повесткой дня, израильтяне больше замкнуты на своих бытовых вопросах – дороговизна жизни, вопросы безопасности, вопросы внутриизраильской идеологической конфронтации и так далее. И где-то на четвёртом-пятом месте война в Украине. Второе: израильские выходцы из сил безопасности считают, что Россия очень сильно может навредить израильским интересам на севере нашей страны, в Сирии, в Ливане, может передать критически важные для Израиля вооружения Ирану, поэтому может быть хуже, и лучше не сердить русского медведя. С другой стороны, американцы дали Израилю некий карт-бланш, пространство для независимого принятия решений, они не настаивают на том, чтобы Израиль начал активно поставлять в Украину оборонительное, а может и некоторое наступательное вооружение. Но это, скорее всего, изменится после выборов, когда в Израиле появится правительство», – объяснил Пеллеверт.

Он подчеркнул, что сейчас в Израиле попросту нет такого политика, которому было бы выгодно взять на себя такую ответственность.

«Есть ситуация, в которой может быть сильно хуже, и те действия, которые мы предпринимаем на севере и в Сирии, могут быть очень сильно осложнены явно враждебной российской позицией, поэтому никто не хочет брать на себя столь непростое решение. В Израиле сегодня нет комфортной политической ситуации, когда политику было бы выгодно сделать это решение, взять на себя ответственность. Израильтяне, евреи – народ жестоковыйный, привыкли смотреть правде в глаза, и сегодня считается, что, порвав окончательно отношения с Россией, а именно так будет расценена поставка вооружений в Украину, мы можем сильно навредить израильским интересам на Ближнем Востоке, а позволить себе мы это не можем», – заключил израильский эксперт.