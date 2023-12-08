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В ходе боевых действий на Украине обе стороны истощили все советские резервы, и окончание войны ознаменуется технологическим прорывом одного из участников противостояния.

Об этом в интервью киевской пропагандистке Алесе Бацман рассказала бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть хорошая новость, что все войны заканчиваются, нет вечной войны. Когда и как? Вопрос очень сложный, и как раз моя информационная политика заключалась в том, что мы публично не даём прогнозы, это некорректно, потому что от очень многих обстоятельств зависит. Однако есть определённые тенденции, которые можно анализировать. Во-первых, современные войны заканчиваются технологическими прорывами. Наша война уже длится такое время, что оно уже идёт к тому, что обе стороны должны менять тактику, должны пересматривать свою стратегию, пересматривать цели, в том числе, если про врага говорить. Наступило время этого технологического прорыва. Всё, с чего начинали войну, советское, его нет, все эти резервы истощены. Соответственно, каждая из сторон работает над тем, чтобы усилить своё внутреннее производство. Это будет конкуренция, и это будет новый этап войны. Специалисты говорят, что с 24 года мы уже зайдём в этот этап, потому что 23-й как раз был переходным. Понятно, что это война технологий, и западные партнёры, я надеюсь, тоже это понимают», – умничала Маляр.

Также, по её словам, без «глобальных изменений» внутри России война не закончится. Видимо, она была ещё не в курсе, что Владимир Путин останется главой государства до 2030 года.

«Второй момент, когда закончится война, должны произойти глобальные изменения, прежде всего, в России. Она не закончится с чего начиналась, это не та война, это война цивилизаций, война, которая приведёт к геополитическим сдвигам, она уже изменяет центры геополитического влияния. Поэтому, чем быстрее начнутся изменения внутри самой России, тем быстрее можно говорить о завершении этой войны. Нам ещё воевать и воевать», – заключила бывшая замминистра.