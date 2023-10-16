Нам ещё за одним столом бухать с очухавшимся украинцами – Сладков

Сергей Вредников .  
16.10.2023 20:59
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


После войны многие украинцы покаются и будут недоумевать, зачем вообще надевали кастрюлю на голову.

Об этом в эфире своего блога заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После войны многие украинцы покаются и будут недоумевать, зачем вообще надевали кастрюлю на голову....

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«Почему наше правительство и военные в каких-то моментах церемонятся с противником? Американцы и их приспешники играют далеко не по правилам, осознанно нарушают.

Да потому что нам ещё бухать с ними [украинцами]. Сидеть за одним столом и разбираться. Они потом у себя в затылке почешут, и говорят: «Да, зачем? Чего мы эту кастрюлю вообще на башку надели, чего мы попёрли?», – сказал Сладков.

Он подчеркнул, что своими действиями Украина буквально нарывалась на войну.

«А чего вы пошли русских убивать в Донбассе? А попытайтесь киргизам запретить на киргизском языке разговаривать, конечно, они бунтанут. А что вы хотели с русскими, у которых русский язык родной, и они многомилионной общиной живут. А вы их начинаете переделывать, а потом и убивать. Конечно, Россия рядом, и пойдёт защищать.

Потом, понимая, что вы хотите забрать Севастополь, и не себе, американцам отдать. Естественно, мы будем Крым забирать, там русские живут. Посмотрите, как они голосовали.

Нам с ними ещё за одним столом, жить ещё бок о бок с ними. Конечно, мы можем две бомбы взорвать, и сказать: «Смотрите, следующие бомбы будут в других городах, где вы будете сопротивляться. У нас оружие такое есть, но мы не американцы», – добавил военкор.

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