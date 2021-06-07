«Нам есть чем гордиться»: как фильм «Турист» о событиях в ЦАР укрепляет позиции РФ

07.06.2021, Банги, Иван Добровольский

Фильм «Турист» о событиях в Центральноафриканской Республике обладает продолжительным внешнеполитическим эффектом и фактически является одним из самых позитивных сигналов в сфере стратегического мышления. Об этом заявил политолог Владимир Джаралла.

Спустя две с половиной недели после своей премьеры «Турист» продолжает собирать положительные отзывы зрителей. Причем отмечают не только зрелищность и реалистичность картины, но и то, как она работает на формирование образа России за рубежом.

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«Это работа вдолгую. Подобные действия являются обязательной частью имиджа великой державы, которая в силу своего статуса имеет международные внешнеполитические интересы», — заявил Джаралла.

Политолог напомнил, что другие страны давно используют искусство для работы над собственным имиджем — так, американский кинематограф выпускает десятки патриотических лент. Выход «Туриста» также позволит РФ формировать собственную информационную повестку, а не работать вторым номером, транслируя реакцию на голословные обвинения. Поэтому, уверен Джаралла, выход картин, подобных «Туристу», может стать базовым инструментом для продвижения интересов России как великой державы.

Эксперт напомнил, что речь идет не о голливудских «сказочных» боевиках, а о картинах, которые демонстрируют реальные события. Жизнь народа Центральноафриканской Республики благодаря помощи российских инструкторов действительно изменилась к лучшему.

«Нельзя забывать, что в данном случае нам есть чем гордиться. Помощь России спасла ЦАР от хаоса. На наших глазах возрождается государственность африканской республики. Военные начинают испытывать гордость за то, что они носят форму и могут одерживать победы».

Рассказ о том, как специалисты из РФ сумели в кратчайшие сроки повысить боеготовность армии ЦАР — не просто способ познакомить российских зрителей с работой инструкторов в Африке. Это, считает Джаралла, мощный внешнеполитический сигнал для других государств. Недаром иностранные источники ради придания своим публикациям скандальности приписывают российским инструкторам связи с «ЧВК Вагнера».