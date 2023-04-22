Нам есть чему поучиться у Киева – Холмогоров

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То, как в течение всего нескольких часов Киев отреагировал на визит Владимира Путина в зону СВО и организовал поездку Владимира Зеленского в Авдеевку, должно стать уроком для российской бюрократии.

Об этом в эфире «Радио Спутник» заявил публицист Егор Холмогоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не надо недооценивать противника в том отношении, что у Украины очень эффективная быстрая система реагирования. То есть, они узнали, что приехал Путин, и за несколько часов соорудили какую-то либо поездку, либо, по крайней мере, имитацию поездки Зеленского, то есть, они работают очень быстро. И это, конечно, надо учитывать, и, что называется, здесь нам не грех поучиться. Потому что наша бюрократия тяжёлая, неподъёмная, и очень часто у неё проходит дня два-три между сигналом и каким-то ответным решением. А здесь они соображают в течение нескольких часов. Если мы научимся соображать в течение нескольких часов, это будет очень хорошо», – сказал Холмогоров.